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台女在馬來西亞搭車遭撞1死1傷 肇事者逃逸

「如果我死掉怎麼辦？」15移工出書控仲介、訴血淚

2019-12-28 17:46聯合報 記者李隆揆／即時報導

台灣移工聯盟今天下午發表新書《移工的仲介故事書》，內容講述15名移工在跨國媒介工作的過程中，所經歷的剝削等不合理對待。

「我是看護，照顧的是豆皮」。印尼籍移工Wiwin說，為了來台擔任廠工，她在母國就已支付近10萬元費用，錢還是父親將家中水田賣掉籌出來的，當時合約明確寫下工作地點是「豆腐皮工廠」。

未料2017年來台後，Wiwin卻被告知是要「照顧阿嬤」，儘管仲介翻譯說「做的是廠工，照顧阿嬤只是形式」，但仍未說明Wiwin事前為了廠工身分所支付費用的用處，仲介翻譯甚至直言「你是要回印尼還是留下來工作？」在無奈留台工作後，對於過勞、雇主粗暴對待等問題，仲介翻譯也莫不處理，聯絡母國仲介，對方只覺得Wiwin很麻煩。

越籍移工阮越高說，經由仲介媒合來台工作的經歷有太多，不知道該從何說起，但希望透過這次移工聯盟出書，讓大家關注這個問題，「來台做移工是為了賺錢顧家，為什麼要面對2個國家的仲介所給的『困難』」。

醫界學生團體「Rumahku」表示，移工的身影在各大醫學院所內很常見，同時也能看見許多仲介；仲介的手法不同，但吸金剝削的目的都一樣，最常見的方式就是要求移工簽署奇怪的文件，從中剝削移工，這次書中提到的15個故事只是冰山一角。

Rumahku提到，書中阮越高長期有咳嗽症狀，仲介卻不讓他就醫，阮曾問仲介「如果我今晚咳到死怎麼辦？」仲介卻回「還能講話不會死」。Rumahku說，臨床上曾遇到一名移工，平常喘了很久，最後被發現是肺癌末期；仲介知情後，卻只擔心移工的雇主，老人家沒有人照顧，著急地要找下一名移工。

交通大學社會文化研究所教授林淑芬說，學界習慣歸納、系統化，但讀完移工的故事，會令人發覺仲介給移工的傷害沒有底線；當然也有好的仲介，政府也沒有消失，但這個制度讓有心人可以剝削，讓移工變得脆弱，「我們怎麼允許制度讓移工只能靠運氣？」

天主教會新竹教區移民移工服務中心主任劉曉櫻說，這是台灣移工聯盟花費近一年的時間，編撰國內首本關於移工仲介的書籍，國人普遍覺得移工自願來台工作，遭遇不合理對待就回國就好了，但並不了解其中有多少不合理的對待，「人們不清楚移工為何不能說不」，出版此書除了希望讓讀者了解移工來台新的路歷程，也要提出「廢除仲介制度」「要求建立政府對政府的聘僱模式」。

台灣移工聯盟今天下午發表新書《移工的仲介故事書》。記者李隆揆／攝影
台灣移工聯盟今天下午發表新書《移工的仲介故事書》。記者李隆揆／攝影
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印尼籍移工Wiwin。記者李隆揆／攝影
印尼籍移工Wiwin。記者李隆揆／攝影
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天主教會新竹教區移民移工服務中心主任劉曉櫻。記者李隆揆／攝影
天主教會新竹教區移民移工服務中心主任劉曉櫻。記者李隆揆／攝影
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台灣移工聯盟今天下午發表新書《移工的仲介故事書》。記者李隆揆／攝影
台灣移工聯盟今天下午發表新書《移工的仲介故事書》。記者李隆揆／攝影
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台灣移工聯盟今天下午發表新書《移工的仲介故事書》。記者李隆揆／攝影
台灣移工聯盟今天下午發表新書《移工的仲介故事書》。記者李隆揆／攝影
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移工印尼過勞肺癌看護

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