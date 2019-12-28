齒模師、牙體技術生成密醫！父子檔非法鑲牙踩紅線

高雄市1家老字號鑲牙所長年由張姓父子執業，去年遭衛生局查獲涉嫌非法；父子倆分別只考取齒模師、牙體技術生執照，卻違規偷偷攬下安裝假牙、咬合採模等業務，向患者收費千元至10多萬元不等診療費。橋頭地院依非法執行醫療業務罪，分別判處張姓父子有期徒刑7月、1年2月，兒子獲緩刑4年，可上訴。

高雄市府衛生局去年3月20日派員登門查察，發現只領有牙體技術生執照的張違法，正在替病患整修口腔內假牙，隨即報請橋頭地檢署指揮；檢方指揮刑大持票搜索，果真查獲鑲牙所執業的張姓父子檔涉嫌不法，且張父還並非初犯，他早在2013年就曾因非法執行醫療業務，遭判處有期徒刑6月確定，易科罰金執行完畢後又重操舊業。

橋頭地檢署調閱鑲牙所診療紀錄，查獲張姓父子從前年起、至去年被檢警搜索前，替10名患者安裝假牙、咬合採模，還收費數千元至10多萬元不等診療費用；張等到案紛紛坦承犯行，張父的委任辯護律師還一度以當事人高齡為由，請求法官從輕量刑。

橋頭地院審理，認定張姓父子非法執業罪行明確，譴責他們明知醫療行為涉及病患身體健康、甚至生命，且具有高度專業性，他們卻罔顧病患生命、身體健康風險，不顧自己並未考取牙醫師、鑲牙生執照，也沒有合格牙醫師、鑲牙生指示，就擅自執行咬合採模、安裝假牙牙醫醫療行為，相當不應該。