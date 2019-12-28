台港情報專家 調查局副局長黃迪熹屆退

調查局副局長黃迪熹明年1月16日屆齡退休，調查局昨天公布人令，黃是調查局目前唯一熟悉台港事務工作的情報人才，重要性不可言喻；至於遺缺將由誰接任？調查局內部眾說紛紜，預料大選後應會有一波大幅度人事調整。

黃迪熹是調查班16期，與另名副局長林玲蘭同期，但兩人分工不同，林玲蘭負責經濟犯罪與肅貪，黃迪熹則負責督導國內情報蒐集、國家安全維護與保防業務，這次大選的「選舉安全情勢分析」、「境外勢力介入選舉」，都是由黃迪熹督導負責。

以往，調查局對於重要的大型選舉都有做估票，是所有情治單位最準的，但隨著時代變遷，估票已失去準頭，至於今年有無做估票預測？黃迪熹說，「調查局已經沒做這個了。」

黃迪熹出身眷村，是軍人子弟，他從小受父親影響，立志從軍報效國家，當兵時考上軍法官，但父親認希望他當律師或司法官，他退伍後因此參加司法官與調查局特考，結果考上調查局，從此進入情治圈，一待就是30年。

1997年香港回歸大陸前，調查局設有海外室（現為國際事務處），當時黃迪熹派駐香港據點，替調查局在香港打下紮實的基礎；97之後，調查局無法在香港設置據點，黃迪熹沒多久就改派休士頓，但對香港情報工作仍。

黃迪熹與人為善，在調查局頗受基層愛戴，歷經台北市調查處大安站主任、南投縣站主任、廉政處長、新北市調查處長等重要職位，他擔任新北處長時，副處長是因轉傳蘇揆摔筆影片而丟官的顏正義，兩人合作督導偵破樂陞弊案，逮到「百億大盜」楊瑞仁。

黃迪熹與國安局關係良好，去年前調查局長蔡清祥接任法務部長時，黃一度被國安高層列入考慮人選，後來由檢察官出身的呂文忠接任；黃任內努力推動保防業務合作平台，未來調查局將與廉政署合作，共同維護機關保防。

黃迪熹成功戒菸多年，但明年總統大選情勢詭譎多變，黃幾乎每天都要與幹部做情研分析，因壓力太大要紓壓，最近又徵得老婆同意領到「煙牌」，重新當回癮君子；至於退休後是否會到民間企業任職？他說對休後只想做2件事，首先是立刻戒菸，再來就是去法鼓山當義工，不會去任何企業上班。

除黃迪熹外，前調查局主秘、現任研委會主委徐志賢也一併屆退，調查班17期的徐志賢，在馬英九主政時代，一度被視為局長接班人選，後來錯失局長寶座，喜歡把玩玉石跟打籃球的他說，早在12月10日就拿到「退伍令」退休後更有時間到球場大展身手。