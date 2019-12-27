1億7千萬筆個資外洩 房仲賣「客戶搜尋開發系統」判刑

台中檢調2年前破獲全台最大宗個資販賣案，共有1億7千萬筆個資外洩，房仲銷售員梁男等人製成「客戶搜尋開發系統」，破解各縣市地政局修改後的驗證碼類型，再由同夥蘇男等人，兜售給全台房仲等業者，一審去年依違反個人資料保護法將梁男等22人判刑，其中蘇男不服提上訴，台中地院二審將蘇依違反個資及偽造文書判刑8月，沒收犯罪所得454萬元。

梁男等人所收集的1億7千萬筆（部分重覆）個資，幾乎包括全台所有自然人資料，從政府高官至民眾身家資料都在其中，司法官、檢察長、法院院長，甚至總統、台灣首富等人個資恐也都在內，若淪入犯罪集團之手，後果不甚設想。

檢調查出，梁男等人取得個資有3種管道，其一是拿現有個資與其他集團交換，其二是花錢向上游購買，其三就是利用「內掛圖形驗證碼破解函式」程式，先登入公務機關伺服器，藉自動化比對顯示地主個資之後，再利用被害人個資登入其他公務機關，獲取相關資料。

判決書指出，李男是新北市中和區某房仲公司的店長，梁男、蘇男是這家房仲公司的不動產銷售人員，李於2013年間，以20萬元代價向不詳，購得安裝內有大量個人資料搜尋系統的筆記型電腦後，供銷售人員搜尋有興趣仲介不動產的所有權人個人資料。

梁及蘇認為筆記型電腦存有大量蒐集的個人資料，如改良搜尋介面及設計電腦程式，就可以以入侵公務機關，比對確認特定不動產所有權人資料，再輸入欲查詢特定土地地號，經搜尋系統主動聯結各縣市的「地政事務所前次移轉查詢網頁」，並破解「圖形驗證碼」入侵，藉由單次大筆同步比對身分證字號等資料，查詢不動產移轉資料，再搜出有權人詳細個資，若將搜尋系統販售給其他不動產仲介業者，有利可圖。

法務部調查局獲得情資，2017年5月10日循線查獲梁男、蘇男等多人，查出梁男等人取得1億7千萬筆民眾個資後，以此資料庫為基礎，針對房仲業者需求，撰寫「客戶開發搜尋系統V5.0專業版」軟體，交由蘇等人以「房仲開發利器」、「房仲省時尋人系統」名義，每套1萬2000元至8萬元不等代價，兜售給全台房仲、地產開發等特定業者，供業者迅速掌握地主、屋主的聯絡方式。

梁男供稱，取得個資後交由高中同學製作搜尋系統電腦程式，再交由蘇男、蔡男等人販賣，蘇完成買賣，通知他以遠端遙控方式，安裝搜尋系統及資料庫並收費用。搜尋系統內的內容含有幾乎全國人的姓名、電話、身分證、地址等個人資料，並會破解地政機關的防止機械人的驗證碼。

蘇男供稱，他自己並委由李男販售搜索系統，而李男販售後，每套會把2萬元轉到他帳戶，他再把5000元至2萬元不等轉給梁男。檢察官依違反個資法等罪起訴梁男、蘇男等22人，台中地院簡易法庭去年6月判處梁男等21人有期徒刑6月至3月不等，並沒收梁的犯罪所得184萬元。中院再於去年11月間，依違反個資法及偽造文書等罪將蘇男判刑8月，緩刑3年，並向公庫支付20萬元。