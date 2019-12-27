檢舉賄選領獎金怕曝光 民進黨雲林黨部可代領

選舉逼近，各地賄聲賄影，民進黨中央黨部、雲林縣黨部今天聯合召開「母通賣票、逗陣捉賄選」記者會，並公布0800-505-068反賄選專線，廿四小時有專人接聽，呼籲全民捉賄選、斷黑金，若領取檢舉獎金怕曝光，雲林縣黨部提供代領服務，讓民眾領鉅額獎金，安心過年。

民進黨反賄選小組召集人、前法務部長邱太三表示，檢舉賄選就是保護台灣，保護下一代，總統、副總統賄選檢舉獎金高達1千5百萬元，立委檢舉獎金也達1千萬元，歡迎大家踴躍檢舉領取高額獎金。

黨中央反賄選執行長連立堅也表示，民進黨中央已成立抓鬼大隊，針對高風險地區收集「專業賄選戶」名單，委請徵信社跟蹤蒐證。 他說，過去太多檢舉案都不願具名，常常因而沒有領到獎金，十分可惜，所以這次黨中央特別設置0800-505-068反賄選專線，民眾若擔心領獎金怕曝光帶來困擾，不方便出面，也可撥打各地黨部或競選總部電話，有專人會協助領取查賄獎金。

縣議員蔡岳儒表示，隨著選戰接近，雲林是賄選高風險區，縣黨部也已掌握「專業賄選戶」名單暗查中，希望這些人懸崖勒馬，更請大家安心檢舉、領獎金，過好年，利已也利國。