親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

直播／2020總統候選人政見會最終回 看宋楚瑜、韓國瑜、蔡英文交鋒

檢舉賄選領獎金怕曝光 民進黨雲林黨部可代領

2019-12-27 19:16聯合報 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

選舉逼近，各地賄聲賄影，民進黨中央黨部、雲林縣黨部今天聯合召開「母通賣票、逗陣捉賄選」記者會，並公布0800-505-068反賄選專線，廿四小時有專人接聽，呼籲全民捉賄選、斷黑金，若領取檢舉獎金怕曝光，雲林縣黨部提供代領服務，讓民眾領鉅額獎金，安心過年。

民進黨反賄選小組召集人、前法務部邱太三表示，檢舉賄選就是保護台灣，保護下一代，總統、副總統賄選檢舉獎金高達1千5百萬元，立委檢舉獎金也達1千萬元，歡迎大家踴躍檢舉領取高額獎金。

黨中央反賄選執行長連立堅也表示，民進黨中央已成立抓鬼大隊，針對高風險地區收集「專業賄選戶」名單，委請徵信社跟蹤蒐證。 他說，過去太多檢舉案都不願具名，常常因而沒有領到獎金，十分可惜，所以這次黨中央特別設置0800-505-068反賄選專線，民眾若擔心領獎金怕曝光帶來困擾，不方便出面，也可撥打各地黨部或競選總部電話，有專人會協助領取查賄獎金。

縣議員蔡岳儒表示，隨著選戰接近，雲林是賄選高風險區，縣黨部也已掌握「專業賄選戶」名單暗查中，希望這些人懸崖勒馬，更請大家安心檢舉、領獎金，過好年，利已也利國。

雲林競總律師團召集人李建忠表示，遇有賄選可開啟手機錄音、錄影、拍照蒐證檢舉，不只是金錢買票，招待旅遊、境外資金、簽賭等都算，也請民眾不要誤蹈法網。李律師強調，幫人買票害人害己，過去雲林許多，幫人買票案例，有罪被關拖累家人，甘苦自己爽了別人，得不償失、是最笨的行為，尤其科技愈發達，賄選愈容易被抓，千萬別抱僥倖。

民進黨中央召開反賄記者會，除公布查賄專線並強調可提供代領獎金服務，免讓檢舉人曝光...
民進黨中央召開反賄記者會，除公布查賄專線並強調可提供代領獎金服務，免讓檢舉人曝光。記者蔡維斌／攝影
分享
民進黨中央召開反賄記者會，除公布查賄專線並強調可提供代領獎金服務，免讓檢舉人曝光...
民進黨中央召開反賄記者會，除公布查賄專線並強調可提供代領獎金服務，免讓檢舉人曝光。記者蔡維斌／攝影
分享

賄選簽賭邱太三法務部民進黨

延伸閱讀

民進黨在南投縣成立反賄小組 宣布加碼100萬...

回應吳志揚反賄選傳聞？ 黃世杰：作秀成分大

打通電話就領到200萬 達人靠抓賄賺到賓士、...

桃園選戰賄聲賄影？藍綠同聲反賄

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

RCA二軍1115人獲賠23億元 律師：樂見司法進步的見解

2019-12-27 18:51

18趴存款遇爭議 大法官：私法關係由普通法院審

2019-12-27 17:26

RCA二軍未發病員工也獲賠6億 法院判決理由曝光！

2019-12-27 17:25

律師事務所沒半個律師還接案 夫妻4年詐得300萬

2019-12-27 16:43

男子不滿催債 到債主家開槍還傳短片恐嚇判3年10月

2019-12-27 15:31

RCA二軍逾1120人求償73億 台北地院判賠23億元

2019-12-27 14:49

涉大選賭盤 嘉義富商羈押禁見

2019-12-27 14:20

收不值錢土地抵3.5億債 國寶總裁1500萬交保、限制出境

2019-12-27 14:19

租屋起糾紛遭恐嚇「錢留著買棺材」 張淑晶告贏房客

2019-12-27 13:52

摩斯、爭鮮有內鬼 員工前後拿25萬公款還賭債

2019-12-27 13:45

質疑邱毅卻挨罵「老爸會化成厲鬼」 李敖兒子提告！

2019-12-27 13:42

罵金溥聰「金狗男寵」拒道歉 網友拘役40日定讞

2019-12-27 12:38

騎士不知員警招手是要取締違規未停車挨罰 法院撤銷罰單

2019-12-27 12:23

騙韓籍藝人與「史蒂芬史匹柏」合夥 經紀人判刑9月

2019-12-27 12:09

小王為錢發狂失手殺人妻 漏夜相驗有遭電擊痕跡

2019-12-27 12:09

「林志玲胸部受傷都可搭機」 白狼兒子腳傷不出庭挨法官罵

2019-12-27 11:57

新北警沒拘票卻非法拘提 法院痛批侵害人權、嚴損公正

2019-12-27 11:26

遭爆料跟團旅行「耍大牌」 羅淑蕾向女團員求償200萬

2019-12-27 11:12

私菸案遭起訴 華航黃川禎：想起古金水花12年討回清白

2019-12-27 10:51

持有空注射針筒遇警盤查 騎車撞傷警員被檢求重刑

2019-12-27 10:16

收爛屋抵債3.5億 國寶總裁1500萬交保並限境

2019-12-27 09:30

收爛屋抵債3.5億 國寶總裁被約談

2019-12-27 00:42

黑心蝦味先 裕榮罰3千萬 老董判2年

2019-12-27 00:36

判決複製貼上 5年錯38案 法官罰俸3月

2019-12-27 00:30

告內政部 辜嚴敗訴 婦聯會將上訴

2019-12-27 00:29

涉以5萬勸對手棄選 壽豐鄉長判刑4年

2019-12-26 23:02

國寶總裁朱國榮涉非常規交易 北檢漏夜偵訊

2019-12-26 22:47

公路總局幫工程司涉索賄20萬元 新北檢依貪汙罪起訴

2019-12-26 18:55

開價收買高雄地方大老選立委？林富男告王浩宇加重誹謗

2019-12-26 18:07

判決「複製貼上」 法官5年錯38案罰款3月俸給

2019-12-26 18:06

網嗆邱毅「割舌剁碎」 警將派隨扈維安

2019-12-26 17:57

3名警察收受貢丸、水果包庇賭場 今被依貪汙罪起訴

2019-12-26 17:19

說了「法院不是討債的地方」 女法官離職、送人審會

2019-12-26 17:16

福座開發以苗栗土地還債3.5億 朱國榮涉證交法遭約談

2019-12-26 16:54

印股票換鈔票吸金破億 LED公司負責人判刑3年10月

2019-12-26 16:52

藏頭詩罵女子「眾人騎」 硬拗抒發情緒被判拘役50天

2019-12-26 15:38

花蓮壽豐鄉長5萬元賄賂對手棄選 遭法院判4年

2019-12-26 15:36

呂國華質疑檢察總長關切陳歐珀涉賄案恐停辦 檢方澄清

2019-12-26 15:26

邱毅遭恐嚇「打到你滿地找牙」？ 王炳忠報案求保護

2019-12-26 15:09
看更多

熱門文章

屁孩鬧事6打1反遭KO 超商店員逆轉勝還扒了對方上衣

2019-12-27 13:08

國安局請媒體吃古拉爵 遭放鳥仍報2千元 6萬交保

2019-12-26 23:29

查扣組頭保時捷只跑114公里 雲林地檢署：1月7日拍賣

2019-12-27 13:24

私菸案終於出現「認罪第一人」！檢：軍人牟利影響國安

2019-12-27 17:13

彰化工地圍牆倒塌！2工人無呼吸心跳送醫 1人不治

2019-12-27 11:33

影／老父母淚眼盼奇蹟…工地擋土牆倒 2工人仍不治

2019-12-27 13:13

台鐵列車疑撞擊行人 板橋至樹林間通行受阻

2019-12-26 22:33

金錢糾紛引殺機？出軌人妻平安夜遭小王狠殺

2019-12-26 22:04

台中大甲工廠驚傳意外 3工人洗槽吸入過量氮氣摔落送醫

2019-12-27 10:14

超像！男大生電繪周子瑜、太妍畫像 網友：太強了

2019-12-26 21:37

RCA二軍逾1120人求償73億 台北地院判賠23億元

2019-12-27 14:49

台南鹽水工廠傳工安 一男員工觸電命危搶救中

2019-12-26 20:26

男遊美國稱自己「來自台灣」 對方反應讓他愣了

2019-12-27 18:13

超辣！正妹水電工露小蠻腰 照片曝光網友暴動了

2019-12-27 15:19

國寶總裁朱國榮涉非常規交易 北檢漏夜偵訊

2019-12-26 22:47

遭爆料跟團旅行「耍大牌」 羅淑蕾向女團員求償200萬

2019-12-27 11:12

假扮攝影師尾隨辣女上客運 桃園一路猥褻到台北

2019-12-27 15:09

頂樓只能曬被！她要曬衣遭禁止 怒批「什麼鳥規定」

2019-12-27 13:49

雲嘉破獲選舉賭盤 組頭369萬元新買保時捷被扣

2019-12-27 13:04

影／紅色法拉利跑車女駕駛疑搶快左轉 撞飛機車騎士

2019-12-27 16:49

老婦疑扯電線綁腰從3樓陽台垂降 卻墜地身亡

2019-12-26 23:45

嘉義富商GG了！涉營博弈網站 法院裁定羈押禁見

2019-12-27 09:32

放貸慶富 高銀坦承程序有瑕疵

2019-12-27 00:29

租屋起糾紛遭恐嚇「錢留著買棺材」 張淑晶告贏房客

2019-12-27 13:52

蘇治芬麥克風手疑遭威脅 警：追到一名涉案男子

2019-12-26 23:08

天兵高中生丟失9萬元渾然不知 警憑70張收據比對身分

2019-12-27 16:27

影／光電廠無塵室起火燒機台 滅火器及時撲滅

2019-12-27 19:58

「林志玲胸部受傷都可搭機」 白狼兒子腳傷不出庭挨法官罵

2019-12-27 11:57

判決複製貼上 5年錯38案 法官罰俸3月

2019-12-27 00:30

影／耶誕老人假送乖乖真搶劫！民讚：演練爆笑又逼真

2019-12-27 12:03

罵金溥聰「金狗男寵」拒道歉 網友拘役40日定讞

2019-12-27 12:38

接詐騙電話還被回酸可憐 網友：我眼眶都紅了

2019-12-26 22:16

妙齡女控訴春吶被外籍男硬上？肯亞、海地卻分不清

2019-12-27 17:25

摩斯、爭鮮有內鬼 員工前後拿25萬公款還賭債

2019-12-27 13:45

RCA二軍未發病員工也獲賠6億 法院判決理由曝光！

2019-12-27 17:25

黑心蝦味先 裕榮罰3千萬 老董判2年

2019-12-27 00:36

「阿嬤沒呼吸了！」 119線上指導報案孫子做CPR救回

2019-12-27 14:02

博弈網站涉大選賭盤 嘉義富商聲押

2019-12-27 00:29

質疑邱毅卻挨罵「老爸會化成厲鬼」 李敖兒子提告！

2019-12-27 13:42

新住民男子不熟山區路況 連人帶機車摔落邊溝

2019-12-27 10:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top