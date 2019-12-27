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RCA二軍勝訴獲賠23億 勞動部：循前例發職災給付

2019-12-27 19:09聯合報 記者葉冠妤／台北即時報導

我國工殤史上判賠人數與金額最高紀錄的RCA（美國無線電公司）求償案，繼首批員工提起侵權損害之訴獲判賠償後，第二批員工1120人也提出訴訟，台北地方法院今天宣判，判決RCA公司應賠償受有損害員工23億300萬元。對此，勞動部職安署表示，秉持尊重法院判決，將依循前例立即以專案方式，提供勞保職災給付差額、慰問金等相關扶助。

RCA事件日前經台北最高法院判決，首波提告529人，其中262人共獲賠5.1億元定讞，第二波提告1120人，今台北地院判其中1115人獲賠23億300萬元，還可上訴。

職安署表示，本次台灣台北地方法院均沿用台灣高等法院對一軍之判決見解，就該汙染行為導致罹病之間因果關係、請求賠償時效認定與RCA公司及之控制公司應負同樣損害賠償責任等原則，判決RCA公司應對勞工賠償。

職安署說，基於照顧勞工立場，將立即依據該判決結果，主動通知並協助職災勞工或其家屬申請勞保職災給付、慰問金及健康追蹤檢查等服務。

職安署進一步指出，將循一軍判決出爐後的前例，以專案方式協助二軍，包括主動協助發給勞保職災給付，訂定「勞動部辦理原臺灣美國無線電股份有限公司罹病死亡勞工之慰問金發放要點」，發給最高20萬元慰問金，辦理員工健康追蹤檢查，加強對RCA勞工之預防性健康服務等措施。

此外，職安署提及，一軍訴訟雖經最高法院於2018去年8月16日廢棄台灣高等法院對部分勞工判決部分，台灣高等法院將於明年3月6日宣判，勞動部會持續關注及適時提供必要協助。

勞工或家屬於本次判決後，如對請領慰問金有相關問題，可洽職安署職業災害勞工保護組（電話：02-89956666分機8287)，將有專人提供諮詢。

RCA二軍求償案今天宣判，法院判RCA等4家公司賠償23億餘元。記者林孟潔／攝影
RCA二軍求償案今天宣判，法院判RCA等4家公司賠償23億餘元。記者林孟潔／攝影
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RCA職災台灣高等法院勞動部

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