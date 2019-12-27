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南投檢警調查賄制暴座談 教導蒐證拿獎金5字訣

2019-12-27 19:08聯合報 記者黑中亮／南投即時報導

南投縣立委第一選區候選人呈現五五波拉鋸戰，特別是人口最多的草屯鎮，更是雙方兵家必爭之地，競爭白熱化下，讓南投地檢署、草屯分局不敢掉以輕心，今天特別請來草屯、中寮各村里長計45名舉行查賄制暴座談會，為鼓勵民眾踴躍檢舉賄選賺獎金，地檢署更提供專屬QR code，保護檢舉人個資絕不會外洩。

主任檢察官林志祐指出，鑒於明年總統暨立委大選接近，檢警調共同宣導全民反賄檢舉賺獎金，檢舉賄選步驟口訣「蒐、證、拿、獎、金」等5步驟，強調法務部針對檢舉總統、副總統賄選1500萬元、立法委員1000萬元，提供高額獎金。

此外，候選人之配偶、直系血親、五親等內之旁系血親、三親等內之姻親，或設立競選辦事處的負責人或樁腳暨買票也有獎金100萬元，而候選人本人或有關之人以外之人賄選獎金50萬元，獎金優厚，至於選民賣票，也要被判處三年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金，另虛遷戶籍投票罪（幽靈人口），未遂犯也處罰之，呼籲選民勿因小失大。

草屯分局長鄭有益表示，藉由查賄制暴座談會能更深入村里社區的特性，反映賄選及治安情資，且在座談會中對於村里長提出之問題也一一給予詳盡答覆。

南投地檢署、草屯分局邀請草屯、中寮各村里長計45名舉行查賄制暴座談會，杜絕明年大...
南投地檢署、草屯分局邀請草屯、中寮各村里長計45名舉行查賄制暴座談會，杜絕明年大選賄選行為。圖／草屯分局提供
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南投地檢署、草屯分局邀請草屯、中寮各村里長計45名舉行查賄制暴座談會，杜絕明年大...
南投地檢署、草屯分局邀請草屯、中寮各村里長計45名舉行查賄制暴座談會，杜絕明年大選賄選行為。圖／草屯分局提供
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南投地檢署、草屯分局邀請草屯、中寮各村里長計45名舉行查賄制暴座談會，杜絕明年大...
南投地檢署、草屯分局邀請草屯、中寮各村里長計45名舉行查賄制暴座談會，杜絕明年大選賄選行為。圖／草屯分局提供
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