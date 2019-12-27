RCA二軍1115人獲賠23億元 律師：樂見司法進步的見解

美國無線電公司（RCA）49年前來台設廠，被控將有毒溶劑埋於廠區，造成地下水及土壤汙染，員工長期處於汙染環境罹病，被害員工（一軍）去年獲賠5億餘元確定；而1120名受害員工或家屬（二軍）另提民事訴訟求償73億餘元，台北地方法院今判RCA、奇異、Thomson、Technicolor等4家公司合計應賠償1115人23億300萬元，可上訴。

義務律師團律師林永頌指出，法官採納受害員工的主張，認為C組目前沒有重大疾病，但微觀來看有基因突變的可能，健康權受損，「這是重要的突破」，律師團樂見法院進步的見解，「對於結果也感到欣慰」，他們看到司法在進步，理解勞工受到這些痛苦。

他說，本案除了為RCA受害員工和家屬外，也是台灣訴訟的里程碑；另一軍在訴訟期間非常痛苦，法官個別認定500多人的金額，確實拖了很多時間，而二軍採取總額裁判，也是一大突破。

林永頌說，一軍歷經多年審理，最高法院去年判決確定後，跨國企業仍不想賠錢，仍一再提起再審，拖延賠償會員的時間，直到他們發現奇異公司在台灣承攬台電工程，工程款高達150餘億元，依法強制執行，奇異公司才願意談給付賠償事宜，今年10月支付5.1億加上利息給執行法院，協會本月16、23、30日陸續發放勝訴會員賠償金。

他說，呼籲跨國企業負起責任，展現應有的風範，若公司只想賺錢卻不想負起企業責任，他們深深感到遺憾，Technicolor公司法務曾經說過花的律師費、專家證人費用已經超過10億，「寧可花錢給律師、專家證人，卻不願意賠給曾經為公司努力的勞工」。