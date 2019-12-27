18趴存款遇爭議 大法官：私法關係由普通法院審

司法院秘書長林輝煌說明釋字787號解釋。記者王宏舜／攝影 分享 facebook

自軍中退伍的吳姓、王姓夫妻在台灣銀行宜蘭分行簽優惠存款契約，開退伍軍人退伍金優存戶，吳的存款期限從2011年12月至2013年12月，而王婦也在同分行簽優存契約，期限為2012年2月1日起2年。夫妻主張優存契約到期後，台銀只用掛號和市話語音通知，沒用雙掛號、手機或公示送達「續存同意書」，害他們直到2016年8月才知優存已到期。大法官今作釋字787號解釋，宣告請求給付優惠存款利息審判權歸普通法院審判。

台灣銀行就優存依國防部函，準用考試院與行政院2011年2月1日會同訂定發布的「退休公務人員一次退休金與養老給付優惠存款辦法」、「公立學校退休教職員一次退休金及養老給付優惠存款辦法」規定，以「逾期滿日2年始補辦續存手續者，自完成續存手續之日起，按優惠存款利率計息」，拒絕給付自原到期日起至續存日前一日止的優存利息。

王婦向宜蘭地方法院起訴，丈夫參加訴訟，請台銀宜蘭分行分別給付自2014年3月1日起、2013年12月16日起皆至2016年9月1日止，年利率18%的優存利息。

前年11月，宜蘭地院認為這起事件是基於陸海空軍退除役官兵退除給與及保險退伍給付優惠儲蓄辦法而簽定的公法契約，應由行政法院審理，裁定移送台北高等行政法院審理。但去年10月，北高行認為台銀宜蘭分行只是受理存款機關的地位，配合行政機關政策辦理優惠存款儲蓄，無關公權力行使，應屬私法上契約的法律關係，應該由普通法院審理。

北高行以受理訴訟的權限和宜院確定裁定所持有的見解有異，裁定停止訴訟程序，聲請大法官解釋。

大法官認為，我國採二元訴訟制度，關於民事訴訟、行政訴訟審判權的劃分，應由立法機關通盤衡酌爭議案件的性質和既有訴訟制度的功能決定。法律沒有規定的，應依爭議性質並考量既有訴訟制度的功能定救濟途徑。也就是說，因私法關係所生的爭議，原則上由普通法院審判；因公法關係所生的爭議，由行政法院審判。

而這種優存的爭議，沒有任何相關法律明定要由普通法院或行政法院審判。

大法官認為，宜蘭分行是台銀的分支機構，而台銀性質是私法人，不是行政程序法所定義的行政機關，台銀雖基於與國防部的約定，辦理退除役軍職人員退伍金優存事務與利息給付，但內容不外涉及優存戶開戶存款後，雙方的存款、利息計算與給付等，無關公權力行使。國防部也沒另行將法定權限委託行使，不屬行政程序法所定「公權力委託行使」的情形，台灣銀行沒因辦理給付退除役軍職人員退伍金優存而取得擬制行政機關的地位。

退除役軍職人員、台灣銀行所訂立的優存契約，大法官認定性質上屬私法契約，因此相關爭議應由普通法院(宜蘭地院)審判。