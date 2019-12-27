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RCA二軍未發病員工也獲賠6億 法院判決理由曝光！

2019-12-27 17:25聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

美國無線電公司（RCA）49年前來台設廠，被控將有毒溶劑埋於廠區，造成地下水及土壤汙染，員工長期處於汙染環境罹病，被害員工（一軍）去年獲賠5億餘元確定，其餘人廢棄發回；而RCA員工關懷協會4年前重新招收會員，再替1120名受害員工或家屬（二軍）提民事訴訟，求償73億餘元，台北地方法院今天判RCA、奇異、Thomson、Technicolor等4家公司合計應賠償1115人23億300萬元，可上訴。

RCA二軍求償者分為Ａ組死者家屬、Ｂ組患病者、Ｃ組未生病；其中，台北地院認為，雖然C組受害者沒有明顯疾病，但長期暴露在毒性環境中，可能造成基因突變等「微觀損害」，生理機能完整性受破壞，心理上也會因擔心遺禍後代而終日惶惶不安，產生負面情緒，健康權確實受到侵害，判C組受害者共6億3300萬元；其餘A、B組分別判賠4億9200萬、9億5200萬元。

台北地院指出，RCA公司長年汙染造成員工死亡、罹患癌症或重大疾病，而本案慰撫金金額高低認定有困難，且要具體認定各個受害者或家屬的損害金額，所費勞力、時間和費用龐大，加上RCA等公司至今矢口否認侵權行為，至今也沒有彌補二軍受害者身心損害，且有惡意脫產、逃避債務等狀況，因此依民事訴訟法規定採總額裁判，共判應賠償1115人23億300萬元。

另外，A組中有2名受害者無法證明疾病和汙染有關，1名受害者未提出任職證明；B組中1名受害者僅任職11天，C組1名受害者任職6天，法官認為任職天數短，因此駁回5人訴訟。

1970年RCA到桃園、竹北和宜蘭設廠，有空調廠房與優渥福利，為人稱羨，員工也以此為榮。1986年，奇異公司併購台灣RCA，將桃園和竹北廠賣給Thomson公司，Thomson1992年關廠撤出台灣。

RCA員工關懷協會指控，RCA沒在廠房內設合法的排氣裝置，害員工曝露在高濃度的有害有機溶劑、氣體中，而遭汙染的地下水卻是他們的飲用水、洗澡水，導致罹患癌症等。環保署調查發現，廠區土壤與地下水含有三氯乙烯、四氯乙烯等12種氯化物，其中四氯乙烯濃度超過飲用水標準約1千倍。

RCA關廠2年後汙染曝光，RCＡ前員工發現身體健康亮紅燈，還有不少人罹癌，2004年開始替一軍529人打團體訴訟求償27億，但2009年才正式進入訴訟程序。經過多年審理，最高法院去年判決RCA與奇異公司等要賠償死亡與罹病的262名員工5億餘元確定，另246人部分廢棄發回；一軍被發回的246人，高院更一審訂2020年3月6日宣判。

RCA二軍求償案今天宣判，法院判RCA等4家公司賠償23億餘元。記者林孟潔／攝影
RCA二軍求償案今天宣判，法院判RCA等4家公司賠償23億餘元。記者林孟潔／攝影
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RCA二軍求償案今天宣判，法院判RCA等4家公司賠償23億餘元。記者林孟潔／攝影
RCA二軍求償案今天宣判，法院判RCA等4家公司賠償23億餘元。記者林孟潔／攝影
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RCA地下水癌症民事訴訟環保署

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