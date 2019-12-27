當女警的面踢鄰居大門不起訴 罵人「那種死小孩」觸法

張姓女子被控當著女警的面，涉嫌用腳踹鄰局謝家鐵門，又罵「他家的小孩又醜又吵」、「你家那種死小孩」。基隆地檢署檢察官偵結，認為張女踹鐵門雖造成脫漆，但仍未讓人得以隨意入侵，毀損罪不起訴；至於她罵謝家人的話，足以毀損謝的名譽，依妨害名譽罪嫌將張女起訴。

張女和謝男是住對門的鄰居，兩人曾有訴訟恩怨。今年7月6日下午兩人發生衝突，警方獲報派員前往處理。

謝男指控張女當著女警的面，用腳踹他家鐵門，造成鐵門脫漆及門上金屬框掉落，還在樓梯間，用「我對面住了一些奇怪的人」、「他家的小孩又醜水吵」、「你家那種死小孩」、「他們家就是一個王八蛋」等話罵他。

檢察官勘查警方蒐證光碟，張女確有用腳踢謝家鐵門一下，發出「蹦」的聲音。只是鐵門是硫化金屬門，質地堅硬，非經人用腳一踢即造成凹陷，且觀看現場照片，鐵門雖有脫漆，但仍呈緊閉狀態，非能讓般人得隨意入侵，未符合毀損罪構成要件 。

至於張女被控妨害名譽部分，根據警方蒐證光碟內容，張女確有在現場說話，並對罵人言語譯文沒有意見。張女本於單一犯意接續罵人為連續犯，應謹成立一個公然侮辱罪嫌，依法起訴。

張女也指控謝男在今年7月7日午夜，用腳踹她住家鐵門，造成裡面邊角翹起，門上磁鐵散落摔壞。謝男另指控張女今年7月8日凌晨，用腳鐵住家鐵門造成脫漆等損壞。