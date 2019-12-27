律師事務所沒半個律師還接案 夫妻4年詐得300萬

男子李新安和妻子吳夢桐經營「朝陽國際法律事務所」，因原任所長的律師王樹森生病辭職，2人明知事務所內無專業律師，吳竟化名假冒律師，持續以王樹森名義受理諮詢，指示業務主任陳旗笙詐騙顧問費，4年來有78間公司行號受害，不法所得297萬元，法院依詐欺等判處3人3年6月至5年6月徒刑，可上訴。

檢警調查，李新安、吳夢桐從2003年出資成立「朝陽國際法律事務所」，以每月5萬聘僱律師王樹森擔任所長，負責委任客戶訴訟案件，但王2008年因糖尿病腿部截肢、喪失聽力，已無執業能力隔年就陸續向桃園、台北律師公會辦退會，也跟李、吳請辭所長一職。

吳夢桐不具律師資格，就化名「吳玉姿」對外宣稱是事務所律師，偽稱可提供專業法律諮詢服務，指示法務人員繕打「法律顧問證書」，以王樹森律師名義用印落款，並由業務主任陳旗笙轉交給客戶，讓對方誤信已經委任王樹森擔任顧問。

但實際上該事務所根本沒有律師可供客戶諮詢法律問題，吳命員工若接到諮詢電話，一蓋用「王律師身體不舒服」、「王律師外出開庭」，「王律師不在」等搪塞。

直到有社區主委多次聯繫不到王樹森，向桃園律師公會查詢查驚覺王早已退出公會多年，經桃園律師公會2014年8月25發函向桃園地檢署告發，檢方查出，4年來不法所得297萬5400元。

法院審酌，李新安、吳夢桐，及陳旗笙明知王樹森並未在事務所任職，且所內也無專業律師供客戶諮詢，卻仍以王的名義對外招攬業務，並分工參與事務所運作，就其普通詐欺罪、加重詐欺罪，未取得律師資格，意圖營利而辦理訴訟事件罪，及行使偽造文書罪等，均應論以共同正犯。

法院認為，李等3人在審理中均坦承，且已盡力和多數被害人和解，僅餘已解散的法人因無從聯繫才未達和解，考量他們所犯3人以上詐欺取財罪，違法定本刑1年以上7年以下有期徒刑，屬不得易科罰金、易服勞役，但與本案情節相較，應足以引起一般同情，依刑法59條減輕其刑。