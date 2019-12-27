RCA二軍逾1120人求償73億 台北地院判賠23億元

RCA受害員工歷經多年訴訟，二軍求償案今天宣判。本報資料照片 分享 facebook 美國無線電公司（RCA）49年前來台設廠，被控將有毒溶劑埋於廠區，造成地下水及土壤汙染，員工長期處於汙染環境罹病，被害員工（一軍）首度求償27億，最高法院去年判決RCA與奇異公司等要賠償死亡與罹病的262名員工5億餘元確定，其餘人廢棄發回；而RCA員工關懷協會4年前重新招收會員，再替1120餘名受害員工或家屬（二軍）提民事訴訟，求償73億餘元，台北地方法院今天判RCA等4家公司合計應賠償23億300萬元，可上訴。

上世紀60年代，台灣經濟起飛，1970年RCA到桃園、竹北和宜蘭設廠，有空調廠房與優渥福利，為人稱羨，員工也以此為榮。1986年，奇異公司併購台灣RCA，將桃園和竹北廠賣給湯姆笙公司，湯姆笙1992年關廠撤出台灣。

RCA員工關懷協會指控，RCA沒在廠房內設合法的排氣裝置，害員工曝露在高濃度的有害有機溶劑、氣體中，而遭汙染的地下水卻是他們的飲用水、洗澡水，導致罹患癌症等。環保署調查發現，廠區土壤與地下水含有三氯乙烯、四氯乙烯等12種氯化物，其中四氯乙烯濃度超過飲用水標準約1千倍。

RCA關廠2年後汙染曝光，RCＡ前員工發現身體健康亮紅燈，還有不少人罹癌，2004年開始替一軍529人打團體訴訟求償27億，但2009年才正式進入訴訟程序。經過多年審理，一審判賠5億6000萬元，二審判賠金額較一審多，奇異公司(GE)被認定須賠償。

最高法院去年判決RCA與奇異公司等要賠償死亡與罹病的262名員工5億餘元確定，另246人部分廢棄發回；一軍被發回的246人，高院更一審訂2020年3月6日宣判。