質疑邱毅卻挨罵「老爸會化成厲鬼」 李敖兒子提告！

李戡。記者林孟潔／攝影 分享 facebook 李敖兒子李戡質疑新黨不分區立委候選人邱毅未申報在大陸的收入，邱毅在網路影片中反擊他「不肖子」、「死皮賴臉」，更指李敖會化成「厲鬼」等語。李戡今天到台北地方法院遞狀自訴邱毅公然侮辱、加重誹謗和侮辱死者罪等，並提民事訴訟求償600萬元，他說邱毅最沒有資格質疑他人養網軍，「邱毅本身就是縱容、發動網路霸凌者」。

李戡指出，邱毅在一個月內說他死皮賴臉、不肖子，並說他爸爸是「厲鬼」，這樣說他爸爸非常嚴重，他完全無法接受；邱毅也說他被蔡英文買通，這是非常嚴重的誹謗，他提出民事訴訟要求600萬元賠償，是因為邱毅在「今日頭條」有600萬粉絲。

他說，邱毅說被指控逃漏稅，但他從來沒有質疑邱毅逃漏稅，而是質疑邱毅有無申報大陸地區的收入，而邱毅到現在還不敢回答這個問題，邱毅說他指控逃漏稅，告他意圖使人不當選，他要反告邱毅誣告，「這根本是邱毅在胡鬧」。

李戡受訪表示，邱毅在大陸非常了解如何利用輿論去做對自己有利的事情，因為大陸是民族主義非常高漲的地方，只要邱毅指控誰是台獨、誰是收了蔡英文好處，邱毅的六百萬粉絲就會自動自發去洗板、霸凌，「我就是被霸凌的受害者」。

他說，他被網路霸凌非常嚴重，大陸網軍什麼難聽的話都講，比台灣難聽的話都講，比如說他是蔡英文的私生子、李登輝的孫子、說他爸的棺材板爆開，邱毅最沒有資格質疑別人養網軍，邱毅本身就是縱容發動網路霸凌的人。