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罵金溥聰「金狗男寵」拒道歉 網友拘役40日定讞

2019-12-27 12:38聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

男子王載方不滿禁煙法案未經立法院立法通過，去年6月間以「殺光燒金鬼奴和狗煙奴」帳號登入雅虎奇摩新聞網站，寫下「金溥聰金狗男寵收煙商數億賄賂」等字句，金經人告知，決定提告。台北地院依犯散布文字誹謗罪判王拘役40日，得易科罰金；王上訴，台灣高等法院駁回定讞。

王載方去年6月19日先在「民眾控跳蚤市場疑賣私菸，試抽1根3元」的新聞下方留言，寫下「煙奴不要怕，快找金溥聰金狗男寵，金狗一個電話撤環保署開騎走禁菸法案，雖然現在得報應心肌梗塞，但還沒死，一定幫煙奴當靠山，把煙吐進金狗辟眼，金狗就high了」。

翌日，王又在「車禍變『火球』 夫妻受困尖叫慘燒死」下留言，寫出「金溥聰金狗男寵收煙商數億賄賂，一通電話撤開騎走禁煙法案，歹浣螂天天被煙噴，一年100億個煙屁股到處亂丟，馬煙九還包庇，這兩支肛交狗雜禍害歹浣有夠gbye.會分屍，會吃人.應該燒死」。

王坦承有在住處留言，但否認有任何妨害名譽犯刑，自認為說的都是事實、涉公益，因為「金溥聰把台灣弄得比菲律賓還不如」。他說，2010年1月13日，金致電環保署長沈世宏「關說」，導致當天晚間9點環保署開記者會撤回開車騎車走路禁菸法案，他認為金應先跟他和家人、台灣2千萬不抽菸的人道歉。

高院認為，王載方寫「金狗男寵」、「金狗」、「現在得報應心肌梗塞」、「把煙吐進金狗辟（應為屁）眼，金狗就high了」、「缸（應為肛）交狗雜」、「有夠gbye」等文字，是在指以性行為、性器官等男色侍奉承歡、以「報應」指做壞事之人必定會遭受惡運懲罰，還以「gbye」的女性生殖器台語發音，指言行令人厭惡，這都足貶損他人名譽、社會評價。

高院表示，金溥聰曾提出只要王在新聞留言處道歉並提出書面道歉函，就願意撤回告訴，但王堅拒，衡量他犯後態度惡劣，一審判他拘役40日妥適，因此駁回上訴。

前國安會秘書長金溥聰。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
前國安會秘書長金溥聰。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
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金溥聰

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