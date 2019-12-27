騎士不知員警招手是要取締違規未停車挨罰 法院撤銷罰單

周姓男子今年7月間騎乘普通重型機車在彰化市逆向行駛，經路邊員警制止卻疑似未停車，事後被依拒絕停車受稽查而逃逸等違規開罰，周男主張當時員警攔查過程未使用警笛、警鳴器、呼叫器等示意他停車受檢，只是揮手時說「哈囉！」，以為是在打招呼，彰化地院認定員警攔查動作不明確，撤銷罰單分，可上訴。

判決書指出，周男今年7月7日晚上7點多，騎乘機車行經彰化市彰南路西往東逆向行駛，因機車駕駛人有違反道路交通管理處罰條例行為，經警察制止時，拒絕停車接受稽查而逃逸，被裁處罰鍰1萬元，吊扣駕駛執照6個月。

舉發員警證稱，當時執行守望勤務，他面向大竹橋，取締闖紅燈的業務，後來發現背後有機車燈，便用右手向周男招手攔他，但機車沒有停下，逕自駛離並轉入前方巷道內。

周男不服，主張員警在路旁未設置警示燈，攔查過程中也未持有指揮棒，員警「招手」、「哈囉」舉動，他並未聽到，後座成員也以為是認識的警察在打招呼，周男申訴未果，提起行政訴訟。

法院勘驗員警密錄器，看見晚見7點14分有一輛機車前後均有載人，逆向行經員警站立的路段前，員警舉起手示意，並出聲「哈囉、哈囉」，機車騎士繼續往前行駛，未停下，員警便騎上警用機車上前攔查。

法官認為，周男從員警背後經過，對員警而言確實猝不及防，但員警應以揮手告知「前方騎士逆向行駛，請停車」，或以警鳴器、景鳴笛、喊話器呼叫方式攔停。