「林志玲胸部受傷都可搭機」 白狼兒子腳傷不出庭挨法官罵

統促黨總裁張安樂、兒子張瑋被控非法收受政治獻金209萬多元、經營地下匯兌，還侵占華夏大力旅行社1300多萬元，檢方依違反銀行法、政治獻金法等罪嫌起訴張氏父子及媳婦王姝茵等6人。台北地方法院今天開庭，張瑋以腳踝扭傷包石膏不良於行為由請假，引起法官不滿，舉例林志玲墜馬胸部受傷都可以搭飛機，認為張瑋請假理由不正當，諭知2020年1月15日前提出證明，或自行到庭，否則將依法拘提、通緝。

張瑋今天委任律師出庭，並提出請假狀；律師指出，由請假狀附上的公證書、照片等資料，張瑋因腳上裹石膏，搭機、行走均不便，但他2020年1月8日拆掉石膏後會立即回台，但此說法引起受命法官林彥成不滿。

法官當庭表示，張瑋可以坐輪椅出庭，「連志玲姐姐撞到胸部都可以搭飛機了」，法院也有一堆被告癌症化療後想盡辦法出庭，「骨折受傷回來台灣醫療不就好了，台灣醫療數一數二阿」。

法官諭知，張瑋應提出不適宜搭機證明，或提出因身體疾病而有正當理由不到庭的證明，不能提出醫院診斷證明書而已，若非如此，張瑋是否可以感冒、腸胃不適、拉肚子、腳踝扭傷等輕微病症，而即可規避出庭義務？況且法院相關無障礙設施設置齊全，張瑋可以坐輪椅方式出庭亦無困難。

法官指出，「我也常常打球扭傷」，只是要求張瑋到庭講講話而已，又不是要他運動，「動嘴巴而已，又沒有要他用身體」。張瑋僅因腳踝關節扭傷而請假，並非正當理由，要求張瑋在明年1月15日前提出因疾病不能搭機的證明，或同日下午3點自行到庭，否則可依法拘提、通緝，全案候核辦。

檢方起訴指出，張安樂、前任黨主席李新一、黨工張陳淑媜，於2006年成立統促黨，未申設政治獻金專戶前，就先收受209萬7800元個人捐贈的政治獻金，違反政治獻金法。

張瑋在2000年間辦理華夏大力旅行社登記時，先向友人借600萬元充作公司資本，在完成登記後隨即將部分款項匯出償還，另被起訴違反公司法、商業會計法等。

張安樂父子媳3人另被起訴從2014年3月間至2016年六6月間，把華夏大地旅行社財物視為家族禁臠，陸續挪用公司款項1389萬8000元，相關財務挪用也未在財報中記載；此外，張瑋夫婦依張安樂指示，以華夏大地旅行社名義租用10輛發財車，交由統促黨使用，400多萬租金都由旅行社支出，卻未申報捐贈政黨支出。