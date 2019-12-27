遭狼師摟腰環抱 女學生泣：我好髒、清白被玷汙

南部某學校一名教師前年藉口讓班上女學生到辦公室幫忙改考卷，趁四下無人之際對被害人上下其手，摟肩、摟腰，還從背後環抱。女學生嚇得花容失色，事後覺得「自己很髒」，兩度服藥意圖輕生。橋頭地院依強制猥褻罪，判這名教師有期徒刑1年，可上訴。這名教師案發後已遭校方解聘。

判決指出，這名教師前年11月期中考當天下午叫女學生到辦公室幫忙改考卷，當時室內只有兩人獨處，女學生指控，教師趁她坐著改考卷時，對她摟肩、摟腰。她才起身，對方又直接從後方環抱她，還用臉磨蹭後頸，「非常不舒服」，她也驚覺苗頭不對，只想趕快結束，當她準備離開時，教師又從正面抱她，還一度將手伸進她外套裡撫拍背。

「老師抱我的時候，我不敢動」女學生回想起當時狀況表示，怕一旦反抗，教師會讓她不能順利畢業，只能藉口有事必須先離開，表明不願意繼續留在辦公室。她事後實在忍受不了，才告訴母親，由母親報警處理。

這名老師承認曾讓女學生進辦公室幫忙改考卷，也有用手碰觸肩膀，但堅決否認強制猥褻，辯稱當時是「像朋友一樣拍肩」，只是為了表達「謝謝」之意。

橋頭地院合議庭調閱兩人通訊紀錄，發現師生關係良好，常透過通訊軟體密切聯繫班級事務，但案發後女學生態度明顯轉淡，對教師傳的訊息常「不回」。合議庭還發現，這名教師得知校內有人對他提出性平申訴後，曾打電話向女學生道歉，直說「我也沒做甚麼事啦，頂多就是跟女同學咬耳朵，然後捏捏人家的手」，表示若被害人不高興，「我現在就跟妳說對不起」。

合議庭調閱女學生就醫紀錄，發現她案發後，曾因創傷反應而到精神科診所就診，且有二度服藥輕生行為，自責隨便讓一個男生碰觸自己身體，覺得自己很髒，不想活在世界上。被害人男友出庭作證稱，女友有一天酒後就止不住地哭泣，直說也沒做什麼壞事，為何偏偏碰上這種事，很不公平，「一生清白就這樣玷汙了」。