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都因飛機惹事？私菸案黃川禎：被起訴讓我想起古金水

2019-12-27 10:51聯合報 記者王聖藜／台北即時報導

台北地院審理國安私菸案，今天傳喚華航空品處協理于堯、空品處整合行銷組代組長黃川禎進行準備程序，于女、黃被依圖利、逃稅罪起訴，都不認罪。黃川禎說，被起訴後讓他想到古金水的案子，古金水花了12年的時間被判決無罪確定，他相信法官真的會還人清白。

黃川禎說，他在華航工作15年，是固定上班族、領別人的薪水，相信華航不會讓他做違法的事，這次業務接觸到國安特勤人員，以為特勤熟知法律、知道大量訂菸不違法，而他也認為同案被告少校吳宗憲等沒有犯罪的意思。

黃川禎說，「機邊交貨」由來已久，代理組長只能照章辦事，他看到起訴書時嚇了一跳，「我竟然成了犯罪故事裡的一角」；黃說，被起訴生活全部變調，不知道怎麼跟同事相處，讓他想起古金水(已故，體育國手，曾帶漂白水上飛機被法辦)的案子。

黃說，他對古金水的案子很有感觸，古金水花了12年的時間為自己爭取清白，後來獲判無罪確定，自此他相信法官是會還人清白的；他沒有犯罪動機、沒有犯罪獲利，只希望不要再被扣上犯罪的帽子，盼法院早日判他無罪，還他正常生活。

于堯也說「機邊交易」由來已久。她說，總統專機不同於一般客機，她參與專機任務盡心盡力，並不認識國安特勤人員吳宗憲；于女說，去年7月她從公關室轉到空品處任職，得知機邊交貨是依循往例，她認知的「不上機」則是指不放客艙而放貨艙。

于堯說，她在華航任職30年，一路從基層做起，沒有任何犯罪動機或意圖，不可能為圖利他人觸法，同時也相信同仁們不會觸法，請法官明察秋毫判她無罪。

華航空品處整合行銷組代組長黃川禎。圖／報系資料照片
華航空品處整合行銷組代組長黃川禎。圖／報系資料照片
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華航國安專機

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