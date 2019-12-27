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嘉義富商GG了！涉營博弈網站 法院裁定羈押禁見

2019-12-27 09:32聯合報 記者卜敏正／嘉義即時報導

嘉義地檢署偵辦地下匯兌案，查出嘉義蕭姓商人涉嫌經營博弈網站，前天兵分72路搜索，帶回百餘人、查扣鑽石、瑪莎拉蒂等名車，訊後認蕭男、楊姓會計依涉犯洗錢防制法等罪嫌重大、且有逃亡、勾串之虞，向法院聲押獲准，其餘被告以5萬至20萬元不等交保或請回。

嘉義地方法院今天上午表示，被告蕭姓男子雖否認犯行，惟依卷內事證比對，認定被告涉賭博、洗錢情節重大，又曾刪除對帳紀錄，足見其有為脫免相關罪責而湮滅罪證之情，加上被告供詞避重就輕，尚有共犯未到案，有勾串之虞裁定羈押禁見。

另楊女曾任公司會計，曾受負責人指示，多次收取他人所交付來路不明現金，手機內亦曾接獲相關訊息，足認其涉賭博、洗錢罪嫌重大，考量共犯尚未到案，有勾串共犯之虞，加上本案境外架設賭博網站遍及大陸各地，犯罪所得不容小覷，被告復經手可疑現金，裁定羈押禁見。

據調查，52歲蕭近年投資「捷豹娛樂城」線上簽賭網站，賭客成員主要都是大陸地區富豪，由於賭金龐大，只能透過地下匯兌方式將款項匯回台灣，因此在選前敏感時刻遭檢調盯上，懷疑有總統大選賭盤涉入。

檢方表示，為查明蕭等人所經營的博弈網站是否經營總統賭盤，將還原比對相關事證，避免相關人藉由地下匯兌、選舉賭盤影響選舉公平性；另除蕭姓商人，還有賴姓男子涉嫌重大，本月初查緝時已不知去向、疑逃亡菲律賓，檢方已發布通緝。

檢方調查，蕭姓商人等人成立「捷豹集團」，自前年起在台北、新北、台中、嘉義等地架設博弈網站，提供賭客登入網站簽注六合彩、運動賽事，總部設在菲律賓，台灣負責程式設計、網站架設，以大陸帳戶收賭金，2年來透過先前查獲的吳承霖地下匯兌集團，陸續匯回台灣26億元。

蕭男，80年代在嘉義開設泡沫紅茶店， 存下第1桶金，之後就在嘉義多處投資餐飲、房地產，個性海派、交遊廣闊，近年投資桃園航空城，和京埔站捷運周邊物業，賺了些錢丶累積資產後，也到大陸、香港等地經商，並參與國內許多慈善活動。

檢警調搜索蕭姓商人的博弈機房、辦公室，發現位於嘉義市機房內有先進的開彩轉播系統。...
檢警調搜索蕭姓商人的博弈機房、辦公室，發現位於嘉義市機房內有先進的開彩轉播系統。 記者卜敏正／翻攝
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嘉義蕭姓商人疑涉經營博弈網站，檢警調搜索博弈機房，查扣瑪莎拉蒂、賓利等六輛名車。...
嘉義蕭姓商人疑涉經營博弈網站，檢警調搜索博弈機房，查扣瑪莎拉蒂、賓利等六輛名車。記者卜敏正／翻攝
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嘉義蕭姓商人疑涉經營博弈網站，檢警調搜索查扣16顆鑽石，其中一顆鑽石價值超過600萬。記者卜敏正／翻攝
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