收爛屋抵債3.5億 國寶總裁1500萬交保並限境

國寶人壽被控10年前向關係企業福座開發追討3.5億元債權時，同意福座以苗栗縣一批不值錢的房產土地抵債，造成國寶人壽損失，涉及非常規交易；台北地檢署昨指揮調查局搜索、約談國寶集團總裁朱國榮、恒輝不動產開發公司執行長黃銘豐共8人到案，檢方漏夜訊問後，認為朱國榮涉犯證交法特別背信罪，命以1500萬元交保並限制出境、出海。

時任國寶人壽總經理賴宜銘30萬元交保、財務長洪秀惠、法務蔡良嘉、黃銘豐各100萬元交保，其餘人請回。

本案緣起於國寶人壽前董事長曾慶豐等人，被控2002年間為辦理現金增資，以預付土地租金的名義，放貸3.5億元給福座開發，再由福座把錢用來增資國寶，台北地院審理時，認定曾違反保險法規定，判曾等三人有罪外，同時告發國寶和福座另涉以低價樓屋抵銷債權。

合議庭向檢方告發指出，國寶人壽2009年12月10日開臨時董事會，不顧金管會已開罰、不准國寶投資不動產，為回收先前預付給福座的押租金債權，做成將土地與恒輝不動產簽訂清償協議，由國寶人壽取得苗栗頭份永昌街487戶房地，讓福座藉此清償3.5億元債務。