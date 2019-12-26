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國安局請媒體吃古拉爵 遭放鳥仍報2千元 今夜6萬交保

2019-12-26 23:29聯合報 記者蕭雅娟／台北即時報導

國安局前秘書室主任劉家騏遭檢舉濫用公款，去年1月在古拉爵餐廳宴請三立電視台主管，卻突然遭放鳥，但仍涉嫌報帳核銷2千多元餐費。今日士林地檢署依貪汙治罪條例，約談劉家騏等3名被告和3名證人，今夜檢察官複訊後，劉以6萬元交保候傳。

據悉，這筆不到3千元的媒體餐敘，疑似國安局爆發人事內鬥，才牽扯出檢舉濫用公款，廉政署去年接獲檢舉後，立即交由國安局政風室全面徹查案情細節，劉等相關人員全遭調離秘書室。

檢方調查，2018年1月間，劉家騏在上任後與媒體餐敘，在北市內湖古拉爵餐廳宴請一名三立電視台主管，但該名主管在當日致電聲稱「突然有事」，無法到場用餐，劉和席上的黃男、杜男等人，見已「上菜」，便吃完飯後離開餐廳。

檢方指出，國安局的內規規定，人員與媒體餐敘，若媒體未到場、沒有實際餐敘，不能報帳核銷餐費。但劉等人涉嫌報公款核銷餐費，由黃男負責核章、杜姓科長報帳，支付了2千多元媒體敘餐費。

今日士檢檢察官約談劉家騏，以及當日到場吃飯的杜、黃等3名被告，也傳訊了3名證人，但尚未約談媒體主管。經檢方複訊後，劉等人涉犯違反貪汙治罪條例，劉家騏和杜男以6萬元交保，黃則是1萬元交保。

國安局。圖/翻攝Google Earth
國安局。圖/翻攝Google Earth
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國安局貪汙

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