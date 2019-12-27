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判決複製貼上 5年錯38案 法官罰俸3月

2019-12-27 00:30聯合報 記者王宏舜／台北報導

橋頭地院法官張俊文從2013年起至去年8月止，判決後裁定更正案件共有38件，職務...
橋頭地院法官張俊文從2013年起至去年8月止，判決後裁定更正案件共有38件，職務法庭認定他敬業精神不足。記者王宏舜／攝影
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曾任橋頭地院法官張俊文把歐姓男子的酒駕案誤載成蘇姓男子案情，且在多起簡易判決都以複製、貼上方式製作，五年內因錯誤被裁定更正案件達卅八件，職務法庭昨以張不敬業，判罰他任職時最後月俸總額三個月。

張一九九三年十二月八日起在高雄地院先後擔任候補法官、試署法官和實任法官，二○一六年調至橋頭地院，因此案遭彈劾後，去年十月退休。

職務法庭指出，張俊文前年在橋頭地院審理一起歐姓男子酒駕的簡易案件，沒仔細檢視、核對卷宗內的各項書面資料，以例稿「複製貼上」方式處理，判決寄給歐，但記載的案情內容卻是另名酒駕的蘇姓男子，明顯張冠李戴。

檢方發現錯誤後，由檢察總長提起非常上訴，橋頭地院才重作判決。

職務法庭指出，張俊文所犯的錯誤，稍加注意即可避免，但他卻犯下明顯而重大的違誤，情節嚴重，侵害當事人權益。監察院約詢時問張「打字時看的資料是什麼？」他答「案件太多，不會再看卷宗書面資料，例稿出來後，調出已上傳的簡易處刑書資料」，顯示他沒審酌刑法量刑規定就直接論罪科刑。

「這會讓社會大眾誤認法官從事審判時，都是以例稿、複製貼上方式辦理」，職務法庭認為張此舉勢必損害民眾對司法的信賴，為了讓他警惕，有懲戒必要。

職務法庭認為張審判經驗豐富，事發時是審查庭法官，工作相對簡單，每年數百件的案量負荷不輕。但從二○一三年起至去年八月止，張判決後被裁定更正的案件共有卅八件，平均每年裁定更正案件數超過七件，比其他法官數量多。

職務法庭認定張敬業精神不足，但情節還沒嚴重到免除法官職務或撤職，只能從「罰款」或「申誡」中擇一處理，最後判罰款三個月俸給。

酒駕司法檢察總長監察院人權

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