蘇治芬麥克風手疑遭威脅 警：追到一名涉案男子

民進黨雲林立委候選人蘇治芬妹妹蘇勳璧，今天下午6點多於東勢鄉程海村在宣傳車上演說拜票，疑遭受威脅，蘇治芬稍早晚間9點半與近百名支持者到東勢派出所請警方抓兇手；警方指出，目前已傳喚其中一名李姓男子，持續追查其他涉案人士。

警方指出，現在正值選舉期間較敏感，稍早依據被害人陳述，找到李姓當事人並製作完筆錄，目前深入調查有多少人涉案。

蘇勳璧表示，她與吳姓駕駛兩人行經東勢鄉程海厝時，麥克風手在車上講說「張榮味曾經說過若她家有人當縣長，絕對不會有人出來選立委從事其他公職」，此時經過一棟民宅，衝出約六、七名不明人士，圍住宣傳車。

她說，當時六、七個人不斷拍打車窗，阻止她在村內演講，更拉開車門，恫嚇要將她拉下車，所幸她緊急關上車門並上鎖，才跟吳姓司機離開現場。

吳姓司機說，當下一陣慌亂，事發過程不到五分鐘，他心生畏懼也忘記拿起手機錄影拍攝，隨即慢慢移動車輛，包圍他們的人才作罷讓他們得以脫困。

蘇治芬表示，選舉剩下兩個禮拜，發生這樣的事情絕不能輕忽，呼籲檢警儘速調查，事關助選員們的人身安全，為選戰公平競爭，不能讓這種氛圍再蔓延下去，希望警察儘快逮捕兇手。

她說，她的妹妹跟麥克風手都應免於恐懼，因此才親自到派出所要求警方明確追查，她感謝現場所有支持者陪同她守候2、3小時，希望大家不要過度激情，守法做個好公民。