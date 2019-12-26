控府院介入中選會挨告妨害公務 黃士修：合理批判

以核養綠公投發起人黃士修今天到北檢出庭，他庭訊後表示，自己日前指控府院黑手介入中選會，卻被中選會提告妨害公務、侮辱公署，這是人民對政府施政的合理批判，不應打壓。

「核電延役公投」日前遭中選會駁回，黃士修與「核電延役公投」領銜提案人清大原子科學院院長李敏等人11月召開記者會，控訴府院黑手介入中選會，黃士修指出，包括民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉當時直接到中選會盯場，駁回核電延役、核能減煤公投案。

黃士修表示，對於自己被控妨害公務、侮辱公署覺得疑惑，因為自己批評的是府院黑手介入中選會，沒有要侮辱中選會公務員的意思。這是人民對於政府施政的合理批判，不應該動用司法力量打壓人民言論自由。