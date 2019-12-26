國寶總裁朱國榮涉非常規交易 北檢漏夜偵訊

台北地檢署接獲法院告發，指國寶人壽在10年前，向關係企業福座開發追討3億5千萬元債權時，明知鑑價不實，卻同意福座用位於苗栗縣一批不值錢的房產土地抵債，造成國寶人壽損失，涉及非常規交易；調查局今天搜索約談國寶集團總裁朱國榮、恒輝不動產開發公司執行長黃銘豐共8人到案，深夜移送北檢複訊，不排除強制處分。

朱國榮移送地檢署時，僅揮揮手示意自己沒有不法，未發表任何意見。

本案緣起於國寶人壽前董事長曾慶豐等人，涉嫌在2002年間，為辦理現金增資，以預付土地租金的名義，放貸3億5千萬元給福座開發，再由福座把錢用來增資國寶，台北地院審理時，認定曾有違反保險法規定，判處曾等3人緩刑，同時一併告發國寶和福座另涉用低價樓屋抵銷債權。

合議庭告發指出，國寶人壽在2009年開臨時董事會，不顧金管會已開罰不准國寶投資不動產，但為了回收先前預付給福座的押租金債權，即做成將土地與恒輝不動產簽訂清償協議，由國寶人壽取得苗栗頭份永昌街487戶房地，讓福座清償3億5千萬元債務。

據調查，當時國寶與福座有透過恒輝不動產公司找人鑑價，估算苗栗這批土地價值約四億多元，但事實上，這些地產都是已蓋好12年、且賣不完的低價樓屋，不但不值3億5千萬元債權，國寶人壽甚至還要再花錢去整頓，造成國寶不小損失，違反證交法非常規交易等罪。

朱國榮（原名朱子昭）曾涉及炒作龍邦股票，一審被判刑15年，還創下4億元交保天價，今年5月間，朱又因炒作松崗數位科技股票遭檢調約談，訊後1億元交保，詎料朱尚有多起官司未了，如今又再度涉案被調查。