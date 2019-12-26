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徐國勇要求警方加強查賄工作 杜絕任何暴力情事

2019-12-26 19:39聯合報 記者黑中亮／南投即時報導

內政部部長徐國勇下午視察南投縣警局了解目前選舉治安維護工作，特別針對查賄問題，表示目前選舉已經進入緊鑼密鼓階段，根據以往經驗，最近已到了現金買票的最後時刻，賄選行為將陸續開始出現，因此要求各地警方進行佈雷的工作，展開積極查賄，尤其是各地警局相當辛苦的時刻。

徐國勇表示，已要求警方只要一查有賄選的情資，一定配合相關司法機關，在各個地檢署檢察官的指揮之下，配合調查局、移民署等單位，共同針對賄選進行強力查緝，此外，對於選舉過程中可能發生的暴力事件，包括一些小型的糾紛，會要求員警進行防範措施，遇有任何暴力情事，一定全力排除。

徐國勇說，今年最重要是總統的維安工作，因為共有三組候選人，而總統、副總統候選人加起來，不但派出六組維安人員，任務非常的重，可說目前每一天都有六組維安人員都會各地出勤，體認到警察同仁配合執勤非常辛苦，協助進行各項維安工作的處理，因此今天特別到南投警察局慰勤，感謝警察同仁的辛苦。

徐國勇同時強調，現距離投票日僅剩16天，選情漸趨白熱化，警方今年重要工作就是嚴加查緝賄選，呼籲候選人不要有賄選的行為，因為若是抓到刑責都是很重的，此外最近也查獲多起地下賭盤，而這些賭盤的行為，若符合以不正當方法來妨害選舉，都是最低本刑三年以上的犯罪行為。

內政部長徐國勇傍晚到南投縣警局視察，要求選舉最後階段，警方要配合做好治安維護暨查...
內政部長徐國勇傍晚到南投縣警局視察，要求選舉最後階段，警方要配合做好治安維護暨查賄制暴工作。記者黑中亮／攝影
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內政部長徐國勇傍晚到南投縣警局視察，要求選舉最後階段，警方要配合做好治安維護暨查...
內政部長徐國勇傍晚到南投縣警局視察，要求選舉最後階段，警方要配合做好治安維護暨查賄制暴工作。記者黑中亮／攝影
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賄選

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