開價收買高雄地方大老選立委？林富男告王浩宇加重誹謗

桃園市議員王浩宇昨陸續在臉書發文，指稱台灣民眾黨曾開價120萬元，收買高雄地方派系大老黃兆呈入黨參選；對此，民眾黨中央委員林富男再嚴正駁斥，「本黨沒這麼有錢」，今天下午率民眾黨立委候選人李佳玲、莊誼量、敖博勝赴高雄地檢署，按鈴申告王浩宇加重誹謗罪，並公布當時與黃兆呈的對話過程。

林富男今天下午3時率李佳玲、莊誼量、敖博勝赴高雄地檢署，舉旗幟喊「支持林富男、告死王浩宇，昏庸議員王浩宇」口號；林指控王浩宇明知消息不是事實，卻故意散播不實資料，不僅傷害林富男，也汙衊民眾黨、民眾黨主席柯文哲，還說王長久以來在網路霸凌人，等同楊蕙如網路霸凌，會害死人，「此風不可長」，決定向雄檢提告加重誹謗罪，籲請檢方受理；至於柯文哲是否提告，則要尊重柯意願。

媒體追問錄音檔為何會流出，林富男表示，自從8月17日擔任高屏澎東區域立委總指揮後，黃兆呈就密集找過他至少4次，表態希望加入民眾黨、爭取區域立委提名機會，但當時他與黃碰面時，就直說「兆呈兄，你一定要加入本黨嗎？本黨沒錢喔，最多就是獲黨提名時，補助登記費20萬，幫你出、支持你，另外最高也只是補助到100萬，你用無黨籍選不是很好嗎？」，林表示，這其實就已經在暗示黃「黨中央不會接受」。

林富男表示，錄音內容提到100萬、20萬元，其實是在說，民眾黨針對黨提名候選人，會補助20萬元竟費用，「當作支持」，參選後，黨最多每人補助100萬元，但現在黨部沒錢，最多只能補助到50萬。這是獲提名後的補助。

錄音檔風波後，林富男表示，也曾與王兆呈聯繫，直問「怎麼你來找我還有錄音」，談到金額時還有沙沙，不清楚的聲音，黃當時回，「富男兄，我們兩個認識20幾年了，保證，我跟你講話怎麼會錄音？我是這種人格嗎」。林富男也表明相信黃兆呈並非錄音的人，也懷疑可能是黃的離職助理所為。