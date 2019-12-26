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開價收買高雄地方大老選立委？林富男告王浩宇加重誹謗

2019-12-26 18:07聯合報 記者賴郁薇／即時報導

桃園市議員王浩宇昨陸續在臉書發文，指稱台灣民眾黨曾開價120萬元，收買高雄地方派系大老黃兆呈入黨參選；對此，民眾黨中央委員林富男再嚴正駁斥，「本黨沒這麼有錢」，今天下午率民眾黨立委候選人李佳玲、莊誼量、敖博勝赴高雄地檢署，按鈴申告王浩宇加重誹謗罪，並公布當時與黃兆呈的對話過程。

林富男今天下午3時率李佳玲、莊誼量、敖博勝赴高雄地檢署，舉旗幟喊「支持林富男、告死王浩宇，昏庸議員王浩宇」口號；林指控王浩宇明知消息不是事實，卻故意散播不實資料，不僅傷害林富男，也汙衊民眾黨、民眾黨主席柯文哲，還說王長久以來在網路霸凌人，等同楊蕙如網路霸凌，會害死人，「此風不可長」，決定向雄檢提告加重誹謗罪，籲請檢方受理；至於柯文哲是否提告，則要尊重柯意願。

媒體追問錄音檔為何會流出，林富男表示，自從8月17日擔任高屏澎東區域立委總指揮後，黃兆呈就密集找過他至少4次，表態希望加入民眾黨、爭取區域立委提名機會，但當時他與黃碰面時，就直說「兆呈兄，你一定要加入本黨嗎？本黨沒錢喔，最多就是獲黨提名時，補助登記費20萬，幫你出、支持你，另外最高也只是補助到100萬，你用無黨籍選不是很好嗎？」，林表示，這其實就已經在暗示黃「黨中央不會接受」。

林富男表示，錄音內容提到100萬、20萬元，其實是在說，民眾黨針對黨提名候選人，會補助20萬元竟費用，「當作支持」，參選後，黨最多每人補助100萬元，但現在黨部沒錢，最多只能補助到50萬。這是獲提名後的補助。

錄音檔風波後，林富男表示，也曾與王兆呈聯繫，直問「怎麼你來找我還有錄音」，談到金額時還有沙沙，不清楚的聲音，黃當時回，「富男兄，我們兩個認識20幾年了，保證，我跟你講話怎麼會錄音？我是這種人格嗎」。林富男也表明相信黃兆呈並非錄音的人，也懷疑可能是黃的離職助理所為。

林富男強調，王浩宇發文內容「絕對不是事實」；黃兆呈也重申，錄音確實是談話內容，但是誰錄音並不清楚，也正在查證中；兩人確實有提及選舉補助款，但黃兆呈不受金錢誘惑。王浩宇則強調，錄音內容都為真，若林富男不是要爭取黃兆呈參選，怎會主動提到錢。目前全案由高雄地檢署受理偵辦。

台灣民眾黨中央委員林富男今赴高雄地檢署提告桃園市議員王浩宇加重誹謗。記者賴郁薇／...
台灣民眾黨中央委員林富男今赴高雄地檢署提告桃園市議員王浩宇加重誹謗。記者賴郁薇／攝影
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台灣民眾黨中央委員林富男今赴高雄地檢署提告桃園市議員王浩宇加重誹謗。記者賴郁薇／...
台灣民眾黨中央委員林富男今赴高雄地檢署提告桃園市議員王浩宇加重誹謗。記者賴郁薇／攝影
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台灣民眾黨中央委員林富男今赴高雄地檢署提告桃園市議員王浩宇加重誹謗。記者賴郁薇／...
台灣民眾黨中央委員林富男今赴高雄地檢署提告桃園市議員王浩宇加重誹謗。記者賴郁薇／攝影
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台灣民眾黨王浩宇2020選舉2020立委選舉

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