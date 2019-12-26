判決「複製貼上」 法官5年錯38案罰款3月俸給

歐姓男子酒駕，橋頭地檢署檢察官以107年度速偵字2041號聲請簡易判決處刑書，向橋頭地院聲請簡易判決處刑，橋院法官張俊文作出107年度交簡字第1907號判決，判歐4月徒刑、併科罰金1萬元。但判決書除被告姓名、住址、年籍資料正確外，起訴案號、主文、事實、理由，以及附件檢察官申請簡易判決處刑書，被告姓名卻變成一樣涉公共危險罪的蘇姓男子。職務法庭認張不敬業，判罰款，數額為任職時最後月俸給總額3個月。

張1993年12月8日起在高雄地院先後擔任候補法官、試署法官和實任法官，於2016年調至橋頭地院，去年退休。

職務法庭表示，張俊文承審橋頭地院107年度交簡字第1907號公共危險案件，卻「發生錯誤」，橋頭地檢署檢察官請最高檢察署檢察總長提非常上訴，最高法院以108年度台非字第3號刑事判決撤銷原判決。橋頭地院今年2月另以108年度交簡更一字第1號判決處歐4月徒刑，得易科罰金。

張俊文在製作歐的刑事簡易判決時，沒曾仔細檢視、核對卷宗內的各項書面資料，再論罪科刑，而只是以例稿「複製貼上」的方式處理，使得案件件發生「已受請求之事項未予判決」和「未受請求之事項予以判決」的明顯重大違誤情況，將形式上明顯張冠李戴的裁判送達當事人。

職務法庭認為，這些錯誤稍加注意即可避免，但他卻犯下明顯而重大的違誤，情節嚴重，更侵害當事人權益。監察院約詢時問張「打字時看的資料是什麼？」，他答「案件太多，不會再看卷宗書面資料，例稿出來後，調出已經上傳的簡易處刑書資料」，這顯示他沒審酌刑法第57條所列各項量刑因子，就直接論罪科刑。

「這會讓社會大眾誤認法官從事審判時，都是以例稿、複製貼上方式辦理」，職務法庭認為張此舉勢必損害民眾對司法的信賴，為了讓他警惕，有懲戒必要。不過張俊文的情節還沒達到免除法官職務或撤職的地步，只能從「罰款」或「申誡」中選擇一項。