網嗆邱毅「割舌剁碎」 警將派隨扈維安

新黨不分區立委候選人邱毅。記者林俊良／攝影 分享 facebook

新黨不分區立委候選人邱毅今天下午舉行記者會對外指稱，台北市警方告知，網路上有人公然聚眾要攻擊邱毅及其家人，邱毅將向警方申請人身保護；警方表示，文山一分局警方24日在臉書上發現，有網友留言「想狠狠揍他（邱毅）兩眼變貓熊，順便爛舌把它割掉剁碎」，目前已詢問邱毅是否提告，也將派遣一名隨扈保護其人身安全。

邱毅說，今天接近中午，他接獲數個分局警方通知，稱網路上有人公然聚眾要對他和家人不利，他懷疑是近日抨擊綠營網軍惹議，他將正面面對，並向警方申請人身保護。

文山一分局表示，保防組員警12月24日在臉書公開社團「罷免韓國瑜籌備團」上發現，一名屬名「Sacellum Kenbo」的網友21日上午發文表示，「＃想扁這傢伙的＃舉手」，並貼上邱毅照片。其中，有網友回應「一副欠揍的臉，想狠狠揍他兩眼變貓熊，順便爛舌把它割掉剁碎」「大家一起來，打得他滿地找牙，回家找不到媽媽」等語。

警方初步評估，此事對新黨不分區立委候選人邱毅可能具有暴力危安顧慮，所以今天上午由偵查隊請示檢察官，經檢方指示後，警方先聯繫邱毅確認是否心生畏懼、需立案偵辦，邱毅則回應將由辦公室主任出面提告。

警方表示，目前將派遣一名隨扈保護邱毅人身安全，並在新黨、邱毅住居等處設置巡邏箱加強巡守；警方執行網路危安訊息蒐報工作均秉持「行政中立」、「依法行政」原則，不分黨派及陣營，主在發掘危安訊息，並一律針對公開訊息蒐報，發現違法即依相關程序偵辦。