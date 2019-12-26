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3名警察收受貢丸、水果包庇賭場 今被依貪汙罪起訴

2019-12-26 17:19聯合報 記者蔡維斌李京昇／雲林縣即時報導

彰化縣芳苑分局莊姓巡佐、王姓警員以及雲林縣西螺分局李姓偵查佐等3人，涉嫌包庇賭場負責人，收受茶葉、水果禮盒、貢丸等禮物，刻意不追究違法賭博，3人今天被依違反貪汙治罪條例等罪起訴，李姓偵查佐另涉侵占罪也一併同案起訴。此外，涉嫌行賄的許姓、宋姓、蔣姓等人也被依貪汙罪起訴。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華說，莊、王、李姓被告均為警察，宋與許姓夫妻三人則從事經營賭場，提供場所聚眾賭博。莊姓巡佐於107年8月間，在雲林縣水林鄉破獲蔡姓男子的賭博站後，與王姓警員，基於違背職務收受賄賂，在彰化、雲林等處，收受宋、許、蔣等人交付的荼葉、水果禮盒、貢丸、魚丸、櫻桃等賄賂禮物，並接受飲宴招待。

黃怡華表示，莊姓巡佐和王姓警員收受好處後，對許、宋及其親友所涉的賭博案刻意不追查，或把罪責較重的營利聚眾賭博罪，改以較輕的單純賭博罪處理，涉嫌違背職務。

黃怡華指出，許與蔡姓夫妻，另透過雲林西螺分局李姓偵查佐，於108年7月間，交付茶葉10斤（價值1萬4000元）給莊姓偵查佐，莊也予收下。李姓偵查佐並於108年7月至8月間，把許姓男子所提供準備要購買禮品行賄莊的紅包6萬6000元，私吞其中的4萬6000元占為己有。

案經雲林地檢署檢察官指揮雲林縣調查站、警政署政風室、彰化督察室、新北市刑警大循線查獲。今天偵查終結依貪汙等罪將全案起訴。

雲林縣警局指出，今年8月有召開考紀會，已決議將李姓偵查佐記2大過免職。

雲林地檢署今天起訴三名涉案貪汙的警察。記者蔡維斌／翻攝
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雲林地檢署今天起訴三名涉案貪汙的警察。記者蔡維斌／翻攝
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賭博貪汙茶葉

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