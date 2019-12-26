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福座開發以苗栗土地還債3.5億 朱國榮涉證交法遭約談

2019-12-26 16:54聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

國寶集團總裁朱國榮被控於2009年間，讓福座開發公司以一塊苗栗房地償還3.5億元押租金，涉違反證交法非常規交易罪。台北地檢署今指揮台北市調處，兵分5路搜索朱住處等地，約談朱國榮、恒輝不動產開發公司執行長黃銘豐等被告及證人約8名，預計晚間移送複訊。

全案源於，台北地院審理福座開發違反保險法案件。福座開發公司2002年持有國寶人壽公司股份，並在2002、2003年為主要股東。董事長曾慶豐等人均是福座派任國寶的董事代表，分別擔任董事長等職務。國寶從1994年4月間起，向福座承租北市一間房屋做為營業處所，每月租金為115萬4700元。

2001年12月31日，財政部函知國寶人壽公應於隔年6月底前，完成第一階段3億6000萬元現金增資，但國寶人壽公司當時處於無對象願意挹注資金實現增資窘境。曾慶豐等3人研議將租賃房屋月租金的繳付方式，自2002年5月1日，形式上先由國寶提撥押租金3.5億元予福座，併按年利率4%計算孳息方式抵繳租金。

但實際上是將3.5億元放款予福座公司，再由福座公司將該3.5億元作為對國寶人壽增資款，藉此規避「保險業利害關係人放款管理辦法」中對於有利害關係者放款規定。2016年間，台北地院認定曾男違反修正前保險法，判處應執行有期徒刑4月，得易科罰金，緩刑2年。

合議庭告發，指國寶人壽2009年12月10日臨時董事會，不顧公司已受金管會懲處限制不得投資不動產業務，且福座派任的董事均未迴避，即做成將土地與恒輝不動產簽訂清償協議，由國寶人壽取得苗栗頭份永昌街房地，讓福座以此清償3.5億元。

合議庭指出，參與國寶人壽該次臨時董事會的董事，就此部分有無違法，使國寶人壽公司受有損害之情，移請北檢詳予查明後，另予卓處，併此敘明。

北檢檢察官王俊棠今指揮北市處，兵分5路搜索朱住處等地，約談朱國榮、黃銘豐等被告及證人約8名，預計晚間移送複訊，全案朝違反證交法特殊背信方向偵辦。

國寶集團總裁朱國榮（圖）被控於2009年間，讓福座開發公司以一塊苗栗房地償還3....
國寶集團總裁朱國榮（圖）被控於2009年間，讓福座開發公司以一塊苗栗房地償還3.5億元押租金，涉違反證交法非常規交易罪。台北地檢署今指揮搜，約談朱國榮等8人。圖／報系資料照片
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