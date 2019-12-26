印股票換鈔票吸金破億 LED公司負責人判刑3年10月

次世代照明公司負責人賴姓男子為籌措營運資金彌補公司虧空，與吸金慣犯余姓男子合謀找謝姓金主假投資，再與地下盤商程姓男子聯手，以公司增資800萬股對外發行未上市上櫃股票，非法吸金達1億餘元，坑殺不知情投資人，賴、余二人不法獲利560萬4000元，程男旗下銷售公司不法得利9900萬4000元。新北地院今天依違反證交法詐偽罪，判刑3年10個月，另依公司法未繳納股款罪，判刑4個月，得易科罰金12萬元，可上訴，其餘共犯由新北地院另案審理中。

判決指出，設籍新竹市、資本額8625萬元的次世代照明公司負責人賴姓男子因公司經營不善，於民國99年為籌措營運資金彌補公司虧空，與吸金慣犯余姓男子合謀找謝姓金主假投資6009萬元，由不知情會計師查核簽證資本額作業，出具查核報告書，偽造股款已收足證明，向主管機關經濟部中部辦公室申請辦理增資變更登記，增資800萬股。

賴經余介紹，再與地下盤商程姓男子聯手，透過報紙及周刊刊登「次世代公司打進韓系LED大廠供應鏈」等內容不實報導，將次世代公司包裝為已經研發出LED背光模組並獲得韓系品牌大廠認證之績優公司，美化公司有獲利前景。

再以公司增資800萬股對外發行未上市上櫃股票，在台北市王朝大酒店、新北市新莊區晶宴會館、板橋區典華會館等地，召開數場法人說明會，程還找來多名股市老師介紹投資非上市櫃股票，以每股59元之價格認購次世代公司股票，坑殺不知情投資人，至103年於4年間共非法吸金達1億1021萬2000元。