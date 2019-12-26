藏頭詩罵女子「眾人騎」 硬拗抒發情緒被判拘役50天

桃園張姓女子因投資糾紛在臉書以「藏頭詩」方式，取諧音寫胡姓女子全名，指她「眾人騎」、「胡扯第一」及「演騙局」等，被對方提告誹謗，張辯稱只是抒發情緒，但法院認為，其PO文拗口、文字不流暢，每具字首刻意嵌入胡全名，顯然是故意，依散布文字誹謗罪判張拘役50天，可上訴。

檢警調查，張女因投資胡開的公司，雙方意見不合發生退股糾紛，張心生不滿去年7月25日在特定多數人得以共見共聞的個人臉書，PO文寫下「胡扯第一」、「名氣將臭」、「原來眾人騎」及「演騙局真的厲害等」，每具開頭取胡女名字的諧音，指摘她是騙子、性生活複雜等。

審理時，張矢口否認犯行，辯稱PO文僅是個人感情抒發，並非指摘對方，且胡開的公司卻有欺騙大眾之嫌，刊登的文字是基於一定事實的意見陳述、評論。

法院勘驗張女的文字，發現她刻意將胡女姓名嵌入每句字首，意圖使人瀏覽時，得以明瞭其所指涉對象為胡，且內容拗口、刻意嘲諷羞辱及指摘，並非隨意消遣玩笑或心情抒發的文字，若僅是個人情緒抒發，豈會恰巧每行首字都和胡女名字發音相同？不採信其辯詞。

法院認為，藉由「藏頭詩」撰文的方式，在各式各樣貼文均非少見，任何人瀏覽該不流暢文字，再以每句字首串連，張女PO文字首既和胡女名字諧音一致，就已造成對方聲譽減損，與大眾是否認識她無涉。

另文字中提到「胡扯第一」、「原來眾人騎」，「演騙局真的厲害」等語，顯然是在指摘胡女為騙子及私生活放蕩、淫亂，等非意見或價值判斷之表示，已屬具體事件描述，誹謗故意明確。

法院審酌張、胡因投資糾紛，就刊登謾罵之語，讓胡感到難堪、不快，造成她名譽損害，依散布文字誹謗罪判處張女拘役50天，得易科罰金。