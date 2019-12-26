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呂國華質疑檢察總長關切陳歐珀涉賄案恐停辦 檢方澄清

2019-12-26 15:26聯合報 記者戴永華／宜蘭即時報導

國民黨宜蘭立委候選人呂國華今天指控檢察高層到宜蘭關切陳歐珀涉及賄選一事，讓人擔心檢調可能停止查賄，他呼籲中央高層既要查賄端正選風，就放手給檢調去查，不要說一套做一套，更不該以國家機器介入選舉。宜蘭地檢署表示，檢察總長昨天來了解查賄狀況，巡迴全台各地，不光只來宜蘭。

陳歐珀遭人檢舉疑似招待民眾看電影涉嫌賄選，調查單位傳喚相關人等，陳日前主動召記者會對外澄清，是熱心企業負責人想要推廣國片出資包場，今年9月及10月間透過鄉鎮市公所及他的服務處，協助接洽學生欣賞「出發」及「看見台灣」兩部電影，市公所也開放民眾索票，不分大人小孩看電影，與選舉無關。

呂國華今召開名為「爆料」記者會，他說，根據可靠消息，中央檢察高層有人到宜蘭關心陳歐珀涉及賄選，他擔心陳歐珀涉賄一事，檢調可能會停止進一步調查；因為有人指稱，檢調本來還有傳訊關鍵人的動作，藉以了解全案來龍去脈，聽說已停止傳訊動作。

他強烈呼籲，中央高層既要查賄端正選風，就放手讓檢調去查，不要說一套做一套，如果這樣的話，真的就是用國家機器介入選舉。

呂國華也希望宜蘭的選民千萬不能支持花大錢、砸大錢從事選舉的候選人，畢竟羊毛出在羊身上。

昨天下午檢察總長江惠民確實有到宜蘭地檢署，了解查賄狀況及交換意見。地檢署說，這原本就是安排好的行程，檢察總長之前已去過高雄及新北等地，昨天上午到基隆、下午到宜蘭，是例行性工作。

據了解，檢察總長江惠民與宜蘭地檢署檢察長及承辦查賄的主任檢察官，關起門來詳談，其它閒雜人等並未入內，時間約一個多小時。

針對藍營質疑，陳歐珀陣營回批呂國華胡亂栽贜，硬是把公益活動誣指為賄選，原本就沒有的事，停止調查也是很正常。

國民黨宜蘭立委候選人呂國華質疑，檢察高層前來關切陳歐珀涉及賄選一事，他擔心檢調可...
國民黨宜蘭立委候選人呂國華質疑，檢察高層前來關切陳歐珀涉及賄選一事，他擔心檢調可能停止查賄，批評不該以國家機器介入這場選舉。記者戴永華／攝影
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陳歐珀賄選2020選舉2020選舉宜蘭縣立委呂國華

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