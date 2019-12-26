不爽女友被罵下海做酒店 女漢子痛毆、恐嚇逼簽本票

28歲高姓女子不滿21歲許姓女友被嗆「下海做酒店」，涉嫌找來自稱竹聯幫的方男等人，用狗鍊綁住嗆聲的蘇女，眾人出氣痛打、領走提款卡內現金，再逼迫簽4萬元本票。士林地檢署日前偵結，依照恐嚇取財罪嫌起訴高女等4人。

在火鍋店上班的蘇女指控，高去年3月23日凌晨2時許，找來許女和葉等4名男性，至大安區火鍋店要求上車「談判」，沈姓同事便一起上車，前往高女住處後，遭到眾人毆打、逼簽本票。

沈女證稱，蘇被高徒手毆打後，葉拿狗鍊綁住蘇的手腳，還用出塑膠袋套著頭，以登山杖毆打，自稱是竹聯幫的方男還拿棒球棍打背部，胡、許也打蘇女臉部。

高女供稱，為了處理女友和蘇的口角，把人帶到住處，甩蘇女耳光，質問為何罵許女「婊子」，但蘇否認叫許女「下海做酒店」。

高女恫稱蘇，妳講不好聽的話，1個字要1萬元，總共要4萬元。蘇女則稱，錢包留在火鍋店前的機車內。葉、胡返回火鍋店拿取錢包，胡在附近超商提款8310元，並交5千元給許、高2人。

眾人見金額不足4萬，逼迫蘇女簽本票，方男恫稱，「如果報警要活埋妳們」，蘇心生畏懼，當下簽4萬元本票後和沈一同離去。事發2個月後，蘇女才到汐止橫科派出所報案。

檢察官找來高等4人訊問，眾人坦承在住處毆打蘇女，並依超商監視器畫面，證明胡持蘇女提款卡領錢，認定高女等人涉犯恐嚇取財罪，全案依法提起公訴；胡另通緝中。