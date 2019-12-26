檢舉賄選獎金嘉義縣選舉史上最多 警調查賄至今掛零

法務部公布去年九合一選舉嘉義地檢署查賄績效全國第一，嘉縣警局今年過年前發出縣府2000萬元查賄獎金，這次總統立委選舉，除法務部檢舉賄選獎金豐厚，縣府仍編2000萬元警方查賄獎金，另有民進黨中央黨部百萬獎金，海區民進黨立委候選人蔡易餘及國民黨候選人王啟澧又競相加碼檢舉獎金，檢舉賄選獎金，堪稱歷年選舉最多。

投票日逼近，嘉縣警局及縣調查站至今都未查獲賄選案，只查獲假訊息及選舉賭盤，相較上次總統立委選舉，以及去年九合一選舉，選前這段期間，警調已經查獲多起現金及送禮賄選案，這次卻靜悄悄，雖然地方仍「賄聲賄影」，但僅止於傳聞，警調都表示，只有情資，至今未查獲賄選。

警調人員說，這次選前氣氛與過去不同，讓人感到詭異，是反賄選風聲緊，樁腳不敢賄選，還是轉成地下或外地行賄，手法更隱密小心，警調人員認為，愈到選舉最後，買票才可能出現，另檢舉獎金高，查賄動作積極，也讓樁腳有所顧忌。

警局將查賄獎金核發，分成五大類型:「現金、贈品」；「旅遊、餐會」；「賭盤」；「假訊息」；「幽靈人口」； 按查獲對象是候選人、樁腳或選民，以及人數多寡，發給不同獎金，查獲候選人獎金最多，查獲現金或贈品，移送階段就發給獎金額度3分之1，起訴再給3分之2；其餘4項類型，移送階段發給5分之1，起訴再給5分之4，給獎按員警功勞，由下而上獎勵。