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鸚鵡叫聲被視為噪音 飼主依社維法裁罰1000元

2019-12-26 13:14聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

台南市一女子今年7月中旬起飼養1隻鸚鵡，白天天氣晴朗會將牠放在大門外玄關處洗澡、曬太陽，而鸚鵡鳴叫聲聽在鄰居陳姓男子夫妻覺得很刺耳，無法安靜休息而分別造成恐慌症發作或抵抗力下降而經常感冒就醫，提出檢舉，警方依違反社會秩序維護法裁處1000元，飼主聲明異議，台南簡易庭認噪音忍受度因人而異，該噪音為噪音管制法令規定以外，不具持續性或不易量測而足以妨害他人生活安寧的聲音，駁回異議，不得抗告。

飼主指出，所飼養的和尚鸚鵡，身長僅15公分，音量有限，警方未提及為何小鳥叫聲會被認定為噪音，也未說明噪音或音量的衡量標準，即輕易認定為噪音而入人於罪，未免太過草率。且該案遭告發的製造噪音發生時間為9月2日上午11時1分起至11時5分止，是日常活動繁忙的時段，並非清晨或深夜，也非正常休息時間，在這樣的時段開單告發小鳥叫聲，不合情理，也執法過當。

她質疑鄰居舉發手段外，出具其餘鄰居簽名的聲明書，均聲明未受其飼養的鸚鵡妨害安寧為依據，聲明異議，要求撤銷原處分。

陳姓夫妻認為，包含案發當時在內，因對方不時放置於自宅門口飼養鸚鵡所發出的鳴叫聲，已妨害其居住安寧，使其2人因無法安靜休息而分別造成恐慌症發作或抵抗力下降而經常感冒，致2人需就醫治療。除出具監視錄影畫面外，精神科及耳鼻喉科診所的就醫紀錄、用藥明細等。

警方表示，依社維法第72條第3款明定製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧者，處6000元以下罰鍰，裁罰1000元罰鍰。

台南簡易庭勘驗該錄影畫面及聲音，認定飼主門口所放置鸚鵡的鳥鳴聲，聲響雖為一般正常鳥鳴聲，且非異常大聲，但確足以使居住在其旁的鄰居明顯聽聞該聲響不低，且斷續又不停歇的鳥鳴聲，而使其生活安寧受到該非一般鳥類經過偶爾鳴叫的不尋常異音影響。

簡易庭認為，鄰居間情感關係深厚不一，噪音忍受度也因人而異，飼主所提出其餘鄰居聲明書僅能證明出具聲明者尚能忍受該鳥鳴聲，不能作為飼主沒有上述行為證據。且該「噪音」指噪音管制法令規定的管制標準以外，不具持續性或不易量測而足以妨害他人生活安寧的聲音，警方依違反社維法裁罰並無不法。

台南簡易庭認為該「噪音」是噪音管制法令規定以外，不具持續性或不易量測而足以妨害他...
台南簡易庭認為該「噪音」是噪音管制法令規定以外，不具持續性或不易量測而足以妨害他人生活安寧的聲音，駁回飼主異議，不得抗告。圖／本報資料照
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噪音感冒夫妻

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