地政所公務員詐騙農民11萬 耶誕節裁准收押禁見

高雄市路竹地政事務所蘇姓職員，涉嫌利用民眾申請鑑界測量機會，謊稱地政事務所、國產署要收取費用，短短4個月內就貪汙得手11萬6千元。檢、調單位掌握情資，前天持票搜索蘇的工作處所和住處，當場扣獲業務相關資料，橋頭地檢署訊後認定蘇涉貪罪嫌重大，且有串證之虞，昨向橋頭地院聲押禁見獲准。

高雄市調處日前掌握情資，指稱蘇姓地政所公務員疑似涉貪，檢、調人員深入追查，發現蘇得知李姓農民有意申請鑑界測量某國有林地，以便日後辦理承租，並委由蘇執行土地丈量。沒想到，蘇竟然萌生貪念，從今年5月開始，對李姓農民扯謊，聲稱地政事務所、國產署要收取費用，陸續詐得11萬6千元。

檢、調蒐證數月後，24日持票搜索蘇住處、辦公處，當場扣獲蘇承辦業務相關資料，並通知蘇到案說明。業經橋頭地檢署檢察官漏夜訊問，認定蘇涉嫌利用職務上機會詐取財物罪，犯罪嫌疑重大，且有串證之虞，當場逮捕後向法院聲請羈押禁見，橋頭地院昨裁准，檢方將 進一步擴大追查，釐清有無其他被害人。