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向上溯源 新竹檢警再偵破選舉賭盤

2019-12-26 12:50聯合報 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹地檢署先前指揮市警局偵辦新竹地區一名王姓男子涉嫌經營選舉賭盤案，全案經擴大偵辦，向上溯源，查出另名何姓男子涉及經營六合彩賭博且開立選舉賭盤，25日下午持搜索票前往何男住處搜索，當場將手機、六合彩簽單、開牌紀錄等物件查扣，何到案後坦承開立選舉賭盤供民眾下注，檢方訊問後以5萬元交保，後續相關人流與金流由檢警偵辦釐清。

據悉，何男開立選舉賭盤之所以曝光，是因為檢警先前偵辦另起王男選舉賭盤案，向上溯源才追出何，這次組頭開出的讓票盤，和傳言中南部開出的讓票盤差雷同，檢警強調，對於任何足以影響選舉結果的各類型外力干涉，必會強力查緝。

檢警25日下午持搜索票前往何男住處搜索，當場將手機、六合彩簽單、開牌紀錄等物件查...
檢警25日下午持搜索票前往何男住處搜索，當場將手機、六合彩簽單、開牌紀錄等物件查扣，何到案後坦承開立選舉賭盤供民眾下注，經檢方訊問以5萬元交保，後續相關人流與金流由檢警偵辦釐清。 圖／檢方提供
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新竹賭博

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