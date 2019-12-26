醫界最大弊案餘波 基隆醫院前院長改判8年

衛生署（現為衛生福利部）醫管會前執行長黃焜璋等人收賄，由廠商訂規格，讓署醫採購案被廠商牽著鼻子走，十餘億元進了廠商口袋，黃被依不違背職務收賄罪重判刑15年，褫奪公權5年、250萬犯罪所得沒收定讞。同案被告、基隆醫院前院長李源芳有罪部分和署立新竹醫院醫師溫斯企、新竹醫院放射科主任李孟儒被訴收受賄賂無罪部分遭最高法院撤銷，高院更一審今依違背職務收受賄賂罪判李8年徒刑，褫奪公權5年，犯罪所得100萬元沒收；溫、李仍無罪。

基隆醫院2003年間與華鵲公司合作經營心導管室檢查業務，2011年1月29日到期之際，公司實際負責人林洽權因擬爭取繼續合作，且急於取回合作期間提供的舊設備，便拜訪李源芳，表明要承攬新合作案，並要「感謝」李。

李源芳認知如果協助取得標案，林將付他賄款。基隆醫院「心血管攝影X光機等儀器設備合作案」採購案當年2月1日開標。林洽權除以華鵲公司參與投標外，又以他所經營的宜德公司、德全立公司陪標。李知道華鵲公司、宜德公司的實際負責人都是林，彼此間的投標文件內容有重大異常關聯，卻讓不知情的開標程序主持人宣布由華鵲得標。

同年月15、16日晚間10點多，林開車到李家共「答謝」了100萬。

高院認為，李源芳犯貪汙治罪條例違背職務收受賄賂罪，但因速審法規定，因案子超過8年未審結，可減刑。另外，公訴檢察官另指認李源芳還在2011年2月1日、9日或10日左右，收受林洽權交付3筆各50萬元賄賂，因無證據，法官不採信。

高院撤銷改判的原因，還包括一審認為李是犯「不違背職務收受賄賂罪」，也沒試用速審法，這部分有違誤。更一審認為李是社會菁英，又身為基隆醫院院長，卻不知潔身自愛，破壞人民對公務員、醫界的信賴與聲譽，令人痛心。

公訴檢察官指李源芳在辦理「2D心臟超音波掃描儀」採購案時，收賄40萬，溫斯企2008年間辦理「奇異牌雙向數位心臟血管攝影系統專用之X光管球購案收受林洽權交付的10萬5千元賄賂，連李孟如也拿了林的120萬元等。高院認為這部分只有林洽權的證詞，諭知無罪。