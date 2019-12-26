耶誕節與民同「行」 海山警走動式宣導交通安全

昨天是歡樂耶誕佳節，海山警分局昨晚在新北市府耶誕城活動現場以報佳音的模式，戴上耶誕帽沿途發送交通宣導單及「耶誕禮物」如環保飲料提帶、環保筷、警察公仔鑰匙圈、書籤尺及便利本等豐富多元交通宣導品，希望藉以吸引民眾目光，讓民眾在過節之餘也可以多瞭解交通安全相關規定。

警方昨晚交通宣導主要以「酒駕」及「電動自行車」等相關交通安全應注意事項宣導，期提升民眾正確交通安全觀念及減少交通意外事故發生。海山警方統計今年1月迄今，共取締酒駕件數770件，平均每月取締達65件；另針對10月1日起道路交通管理處罰條例有關電動自行車新制，包括電動自行車駕駛人未依規定戴安全帽者，處300元罰鍰；電動自行車行駛速率超過每小時25公里者，處900元以上1800元以下罰鍰；電動自行車於道路行駛或使用，擅自增、減、變更電子控制裝置或原有規格，處1800元以上5400元以下罰鍰，自新制上路迄今已取締161件。