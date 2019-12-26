「有人一通電話賺到200萬」蔡百修買賓士、勞力士全靠抓賄

選舉倒數計時，民進黨中央反賄選小組成立抓鬼大隊，大隊長蔡百修傳授抓賄選秘訣，他歷來選舉靠檢舉賄選案，已經領走檢舉獎金近500萬元，買賓士、勞力士都靠抓賄選領獎金。前法務部長邱太三說，像彰化就有人打一通電話賺到200萬元。

抓賄選有檢舉獎金，民進黨中央反賄選小組召集人邱太三說，檢舉總統、副總統候選人賄選，成立可領1500萬元獎金，檢舉立委候選人賄選成立有1000萬元獎金，檢舉候選人的配偶、直系血親、五親等旁系血親等成立可領100萬獎金，檢舉其他人賄選成立也有50萬元。

邱太三說，像去年選舉彰化縣抓到最多，發了762萬元獎金，甚至有人打一通電話就賺了200萬元，現在手機都有照相、錄音功能，隨手拍下來檢舉，就可以等著領檢舉獎金。

蔡百修早期在梧棲開西藥房，還當過台中縣民進黨部主委，早在20年前成立抓鬼大隊，靠著抓賄選出名；蔡百修說，檢舉賄選領檢舉獎金，累積將近500萬元，「買賓士、勞力士都靠賄選檢舉獎金」。

蔡百修拿出一張千元大鈔，示範說有人拿錢來買票，把錢收起來後直接裝進信封，再寄去檢舉賄選，就可以等著領獎金；那張千元大鈔上有對方的指紋，檢察官從指紋就能查出對方是誰。

蔡百修說，在街頭巷尾聽到有人在賄選，不動聲色把姓名、地址、電話寄起來，把資料寫下來交給檢察官，記得聲明「我要秘密檢舉」，抓到小樁腳賺50萬元，大樁腳有100萬元。

他強調，檢舉賄選一定要具名檢舉，把姓名、身分證字號與地址提供給檢察官，賄選案件成立後，就可以在家等著領獎金，現在都是祕密處理，不必擔心曝光，如果不具名檢舉，就領不到獎金了。