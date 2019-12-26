過期柴魚粉加工黑心蝦味先！裕榮老董判刑2年

知名零食「蝦味先」前年遭爆使用逾期原料而陷入食安風波，檢、調追查發現，裕榮食品為降低成本，涉嫌添加過期柴魚粉，加工製成泡菜、墨西哥煙燻、日式照燒、蜜烤魷魚等口味蝦味先。高雄地院今一審宣判，依違反食品衛生安全管理法等共67罪，判罰裕榮食品3千萬元罰金，判處裕榮老董洪宗喜2年有期徒刑；蘇姓廠長、謝姓採購經理遭判刑2年10月、2年6月，可上訴。

起訴指出，老字號裕榮食品涉嫌從2014年5月起，將逾期無水檸檬酸、柴魚粉等原料，製成泡菜、墨西哥煙燻、日式照燒、蜜烤魷魚等口味的蝦味先，還使用逾期紅麴粉，生產旗下生技公司代工的「發芽大豆養生粉」，接著銷往各大通路商，輾轉讓黑心產品進入廣大消費者手中；違法情事持續長達2年多，至少流出250萬包問題產品，以每包10元計算，裕榮至少進帳2548萬120元。

高雄地檢署前年5月間指揮高雄市調查處，並偕同食藥署南區管理中心、高雄市政府衛生局人員至裕榮食品搜索，當時衛生局表示，問題原料包括柴魚粉、無水檸檬酸、紅麴，均逾期1年至3年不等，依法不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出。

檢、調追查，裕榮食品老董洪宗喜、蘇姓廠長、廖姓副廠長、謝姓採購經理等高層為求降低成本，無視庫存原料無水檸檬酸、柴魚粉等食品添加物已過期1至3年不等，仍任由公司製造部門員工從倉庫領取逾期食品添加物，加工製作成蝦味先調味粉，害不特定消費者食用含有逾期原料、食品添加物的零嘴，可能對消費者消化、內分泌、排泄系統暴露危險當中。

高雄地檢署指出，裕榮身為國內知名食品業者，明知應確保食品衛生安全，品管高層卻在「預見原料或食品添加物逾有效日期」情況下，沒發揮食品安全衛生控管功能，反而任由員工使用逾期原料，並讓問題產品流入市面通路，不法詐得2548萬120元，情節重大、足以危害人體健康，依違反食安法、詐欺取財等罪嫌起訴洪宗喜、蘇姓廠長、廖姓副廠長、謝姓採購經理。