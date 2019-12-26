假租倉庫真倒廢棄物！台南環保局：地主要警覺

台南市環保局聯手檢警，在七股區後港段查獲非法棄置約15公噸事業廢棄物，黃姓司機及委託的環保科技公司，均依違反廢棄物清理法究辦。

環保局表示，日前深夜接獲七股區後港派出所通報，立刻會同環保署及保七總隊第三大隊在七股區後港段一處發現遭棄置約15公噸事業廢棄物，黃姓駕駛人供稱受一家環保科技有限公司委託，要載到官田區合法處理廠處理，卻貪圖處理費用，將該廢棄物半路丟包隨意傾倒於七股區後港段。

環保局指出，黃姓行為人因未領有公民營廢棄物清除許可文件，逕行從事廢棄物清除處理作業並隨意棄置廢棄物，依違反廢棄物清理法第36條及第41條規定告發，環保科技有限公司未領有公民營廢棄物清除許可文件及未委託合法的清除業者清除處理廢棄物，也涉違反廢棄物清理法第28條及第41條規定，另涉及刑法部分依同法第46條規定移送台南地檢署偵辦，最重可處5年以下有期徒刑，並得併科新台幣1500萬元以下罰金。

台南市府為有效打擊不肖業者任意棄置廢棄物的惡行，環保局積極研擬精進查緝作為，除了畫訂高潛勢棄置熱點並強化巡查之外，更運用衛星影像、無人飛行載（UAV）及地理資訊軟體等科技工具，篩檢出疑似棄置地點，分析非法棄置案件時空變化，彙整不法棄置行為相關資訊，及時遏阻非法棄置行為，以避免汙染擴大。