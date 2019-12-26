亮槍說不好意思搶3300塊 佛心司機溫情喊：等你10分鐘

桃園何姓男子持玩具槍搶走林姓計程車司機3300元，何辯稱是想借錢，但林說車內昏暗，見對方亮出傢伙不可能和他拚，但何作案過程還說「不好意思」覺得他還有良知，自己被搶後還向他說「我在這等你10分鐘」，盼對方還錢好原諒他；法院不採信何辯詞，依加重強盜罪判他7年2月，可上訴。

檢警調查，何男2017年1月25日凌晨4點多，搭上林姓司機的計程車抵達龜山區紅寶一街、東萬壽路口，何拿出1把玩具手槍，從後指向林要求交付財物，對方不砍抗拒拿出3300元給他，何得手後隨即逃逸。

審理時，何坦承客觀事實，但辯稱當天去找朋友，是想跟司機借錢也有說會還，但回來時就發現司機已報警所以才先離開；何的辯護人則說，何沒有暴力攻擊行為，尚不足以讓他不能抗拒，應不構成加重強盜，僅為恐嚇取財。

林供稱，之前就載過何男，想說又遇到是有緣分，在車上聊天時何有提到要救他朋友，自己身上現金不夠，後來就突然從包包拿了傢伙出來，因光線昏暗無法辨認真槍還假槍，還說「我不可能和他拚」，就把身上3000多元交出來。

林表示，何亮槍前都很正常，拿出傢伙後還有說「不好意思」，且談的過程覺得他還有救，見何跑掉時自己還下車跟他說「等你10分鐘」，目的是覺得他還有一點良知在。

林還說，今天你要去搶一個人會跟他說不好意思嗎？覺得自己不會害怕，是因為知道照著何的話去做就好，錢只是小事人不要受傷就好，之後還可以工作賺回來，反正何也不是要搶他的車。

法院認為，在當下車內昏暗、擁擠的情況，林無法辨認真偽槍，自會感到生命身體受威脅，且何辯稱要借錢，按理應對借款金額清楚，斷無毫無概念，僅要林把身上財物全交出的理由，不採信其辯詞。