前游泳國手洪婕庭 因郭董鼓勵棄高薪轉戰調查局

調查班56期今天舉行結業典禮，本屆最吸睛的「嬌點」，是台大國企系畢業的洪婕庭，她曾任鴻海科技集團行銷專員，擅長游泳，代表國家到匈牙利參加世界中學生游泳錦標賽，由於調查局曾前往鴻海做企業肅貪宣導，燃起她對調查工作的高度興趣，在鴻海創辦人郭台銘的支持下，毅然決然放棄高薪，投身調查局

洪婕庭的父親是調查局國內安全調查處副處長洪慶裕，掌管總統大選期間選舉安全情勢分析等機密，她說2年前在鴻海準備轉職時，正好碰上調查局到鴻海做宣導，有詢問父親是否可以轉換跑道，父親給她建議後，她決定要嘗試調查官的挑戰，她說爸爸是她的偶像，也是學習的好榜樣。

調查局為有效提升工作能量，廣招多元背景專業人才，今年結業的99名學員中，碩士學位有23名，專業學養涵蓋法律、財經、資訊、電子、營繕、化學、醫學等各領域，還不乏精通英、俄、德、西、日、韓等各國語文者，素質優異。

女調查官丁勤有教育部對外華語教學能力證書，曾赴俄羅斯及美國教授中文，會基礎德文及俄羅斯語，她說期盼能運用專長，對偵辦跨國犯罪有所貢獻。

調查官沈志隆曾任台北市政府消防局組員，有救生員及中級救護員資格，擅長游泳，有消防的5年工作經驗，對於突發事件有即時反應能力，她說未來未來希望能夠從事維護國家安全工作。

第1名結業的陳郁雯，是輔仁大學新聞系畢業，受訓期間克服幼小溺水的恐懼，通過海泳考驗，是她難忘的經驗；第2名的呂少驊，畢業於台大學土木工程研究所，父親為退休警官，激發他投入第一線司法調查工作的使命感。