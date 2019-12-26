馮光遠評潘恒旭「人品太差」挨告求償 二審仍判免賠

高雄市前觀光局長潘恆旭不滿作家馮光遠在臉書上批他「人品太差」、「擅長招搖撞騙」，求償200萬元、要求道歉。台北地院認為馮基於一定根據陳述事實、表達意見，言論自由保障應優先於潘的名譽權，判潘敗訴。潘上訴，台灣高等法院今天上午仍判他敗訴，馮免賠、免道歉。

潘現為國民黨提名總統候選人韓國瑜競選辦公室活動總監。馮光遠1月8日在臉書上寫下「此人（指潘恆旭）曾經是給我報報的外圍分子，幫我談過一兩個案子，可是後來被我踢走，人品太差也；…如果一個人擅長招搖撞騙，不出事才有鬼，哈」、「他騙吃混喝，都是踩在其他人的肩膀上，霹靂就是一例，明明只是霹靂公關，搞得好像霹靂的成功，是靠他的推廣，喧賓奪主」。

潘恆旭認為馮的文字經媒體報導後，他名譽受損，提告要求馮賠償精神慰撫金200萬元、登報道歉。

馮光遠則指潘2002年8月間多次以「笑笑生」、「獨家內幕」等化名，在網路上留言影射政大廣電系教授劉幼琍是黃新生在喜福網發表「黑手與密使的故事」小說的女主角，傷害劉女名譽，遭警方移送地檢署偵辦，最後在2003年9月3日在中國時報刊登道歉啟事。馮再舉潘去年12月25日擔任高雄市觀光局長後，提出各種爭議不斷的「新點子」行銷高雄觀光，但言行舉止反引發外界高度質疑，譬如1月7日潘受訪時表示「冷泉加熱變溫泉是高雄人都知道的事」，引發飯店業者反彈。

馮表示，他是針對潘恆旭著作內容、過去種種事蹟而為評論，潘自願進入公眾事務領域，政務官必須接受社會檢驗及批判，過去和現在的行為舉止屬可受公評之事。

高院開庭時，潘的律師以教育部重編國語辭典修訂本為本，指「招搖撞騙」的釋義是「借名炫耀，到處詐騙」，而馮用一些負面評價、偏激不堪的文字來抨擊潘，與公共利益無關。律師說，當初是潘恆旭刻意疏離馮光遠，不是「被踢走」，而且潘是替「給我報報」工作，不是替馮。