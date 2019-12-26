民進黨找徵信社抓賄選專業戶！邱太三：候選人別想賄選

選戰倒數計時，蔡英文總統台中競選總部今舉辦記者會，由民進黨中央反賄選小組召集人、前法務部長邱太三主持，宣示反賄選決心。綠營反賄選小組抓鬼大隊長蔡百修把一份專業賄選戶的資料，交給徵信社業者跟蹤調查。邱太三說，選舉是君子之爭，請各方候選人潔身自愛，有專業人員緊盯，千萬不要想賄選。

邱太三說，不要以為民主時代賄選不可能，每次選舉都有數百人因賄選被起訴，有數十人被判刑確定，「某個政黨被抓到賄選的比例偏高」，抓賄選可以領檢舉獎金，檢舉總統、副總統候選人賄選成立，可領到1500萬元獎金，檢舉立委候選人賄選成立有1000萬元。

反賄選小組執行長連立堅說，歷來選舉有很多賄選專業戶，在地方基層都心知肚明，他們把這些資料搜集起來，交給徵信社跟蹤調查，敬告那些專業賄選戶不要輕易出手，反賄選小組不會善罷干休。

蔡百修把歷來的專業賄選戶名單，交給到場的徵信社代表；業者強調，將出動各種科技器材，例如長鏡頭相機、密錄器等，還有派人跟監、追蹤等，要端正選舉風氣。