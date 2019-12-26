男子想和陸配離婚 分手費談不攏訴請離婚判准

基隆市一名男子與中國大陸女子結婚，他指妻子來台後工作賺錢不供家用，還向他要錢。他要離婚，妻子要求20萬「分手費」，他只願給3萬元沒談成。妻子去年底離家，失去音訊，訴請離婚。基隆地院審理時，妻子未出庭或以書面陳述意見，法官指兩人確有難以維持婚姻重大事由存在，判准離婚。

男子提告指出，他與妻子在2015年4月間結婚，同年10月13日辦理結婚登記，婚後妻子有來台同住。妻子婚後來台到2016年9月都有在工作，但薪水完全沒有用於家用，還會向他要錢。

男子說，妻子2016年10月表示要回大陸探親1個月，結果一去超過2年，遲至去年12月9日才返回家中。兩人討論離婚，妻子開口要求他給20萬元才同意，他則最多給3萬元，未能達成協議。3天後妻子出門後未再返家，後來告訴他在高雄表妹家，兩人相約今年2月25日辦理協議離婚不成，且從此沒有妻子訊息。

法院通知被告出庭，但男子的妻子未在言詞辯論庭期到場，也未提出書狀做出聲明或陳述。

法官指出，依據男子出據的戶籍謄本、結婚證、電話訊息及內政部移民署函附被告入出國日期紀錄，堪信男子提出的主張為真實。